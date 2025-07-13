https://ria.ru/20250713/putin-2028855048.html
Путин рассказал об иллюзиях России в отношении Запада
Путин рассказал об иллюзиях России в отношении Запада - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал об иллюзиях России в отношении Запада
Россия в прошлом имела иллюзии насчет отношений с Западом, многие считали, что в основе проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и Западом лежали... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:21:00+03:00
2025-07-13T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в прошлом имела иллюзии насчет отношений с Западом, многие считали, что в основе проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и Западом лежали идеологические разногласия, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" ответил на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России - "не очень-то партнеры". "Это было понятно с самого начала 2000 годов, все-таки у нас были иллюзии, и у меня тоже, которые заключались вот в чем. Я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны - коммунистический режим, и многие считали его тиранией, фактически, а с другой стороны - демократический мир во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин, отметив, что и сам считал главным противоречие идеологического характера. Путин пояснил, что идеология в появлении противоречий имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы.
https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин рассказал об иллюзиях России в отношении Запада
Путин: Россия в прошлом имела иллюзии насчет отношений с Западом
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в прошлом имела иллюзии насчет отношений с Западом, многие считали, что в основе проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и Западом лежали идеологические разногласия, сказал президент РФ Владимир Путин.
Путин в неопубликованном ранее фрагменте
документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" ответил на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России - "не очень-то партнеры".
"Это было понятно с самого начала 2000 годов, все-таки у нас были иллюзии, и у меня тоже, которые заключались вот в чем. Я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны - коммунистический режим, и многие считали его тиранией, фактически, а с другой стороны - демократический мир во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин, отметив, что и сам считал главным противоречие идеологического характера.
Путин пояснил, что идеология в появлении противоречий имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы.