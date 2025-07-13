Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией
Путин: противоречия между Западом и РФ вызваны геополитическими интересами
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Главное — в материале РИА Новости.
- Идеология в появлении разногласий имела значение, но в их основе лежали геополитические факторы. После распада СССР, когда коммунистического режима уже не было, у западных стран осталось наплевательское отношение к стратегическим интересам России:
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"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ".
- Это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя:
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"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы".
- России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.
- Путин вспомнил об эпизоде во время работы в Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США после того, как один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
- Он отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что человек в погонах, когда он исполняет служебные обязанности, представляет Россию:
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"Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".
Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин обнародовал в воскресенье.
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