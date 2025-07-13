https://ria.ru/20250713/putin-2028851534.html

Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией

Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией

Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в... РИА Новости, 13.07.2025

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Главное — в материале РИА Новости."Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ"."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"."Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".

https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html

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"Это абсолютно неприемлемо" – Путин об американце, который нахамил российскому пограничнику Путин ответил нам на вопрос, действительно ли он во время работы в мэрии Санкт-Петербурга отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику. 2025-07-13T11:48 true PT4M24S

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россия, москва, ссср, владимир путин, в мире, политика