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Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией - РИА Новости, 13.07.2025
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11:48 13.07.2025 (обновлено: 13:33 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/putin-2028851534.html
Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией
Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией
Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:48:00+03:00
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россия
москва
ссср
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Главное — в материале РИА Новости."Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ"."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы"."Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".
https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html
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"Это абсолютно неприемлемо" – Путин об американце, который нахамил российскому пограничнику
Путин ответил нам на вопрос, действительно ли он во время работы в мэрии Санкт-Петербурга отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику.
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россия, москва, ссср, владимир путин, в мире, политика
Россия, Москва, СССР, Владимир Путин, В мире, Политика
Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Россией

Путин: противоречия между Западом и РФ вызваны геополитическими интересами

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об истоках противоречий между Западом и Москвой. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Главное — в материале РИА Новости.
  • Идеология в появлении разногласий имела значение, но в их основе лежали геополитические факторы. После распада СССР, когда коммунистического режима уже не было, у западных стран осталось наплевательское отношение к стратегическим интересам России:
«
"Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя:
«
"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.
  • Путин вспомнил об эпизоде во время работы в Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США после того, как один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
  • Он отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что человек в погонах, когда он исполняет служебные обязанности, представляет Россию:
«
"Относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин обнародовал в воскресенье.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место
27 июня, 22:04
 
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