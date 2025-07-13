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Путин: Запад решил игнорировать интересы России после развала СССР - РИА Новости, 13.07.2025
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11:33 13.07.2025 (обновлено: 11:49 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/putin-2028851073.html
Путин: Запад решил игнорировать интересы России после развала СССР
Путин: Запад решил игнорировать интересы России после развала СССР - РИА Новости, 13.07.2025
Путин: Запад решил игнорировать интересы России после развала СССР
После распада СССР на Западе решили, что будут "жить по правилам, которые придумали сами для себя", игнорируя интересы России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:33:00+03:00
2025-07-13T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР на Западе решили, что будут "жить по правилам, которые придумали сами для себя", игнорируя интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин."Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", - сказал Путин, говоря о противоречиях между Западом и Россией.Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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ссср, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
СССР, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин: Запад решил игнорировать интересы России после развала СССР

Путин: Запад решил, что после развала СССР будет жить, игнорируя интересы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР на Западе решили, что будут "жить по правилам, которые придумали сами для себя", игнорируя интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имея в виду, что Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками - исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", - сказал Путин, говоря о противоречиях между Западом и Россией.
Об этом президент заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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