https://ria.ru/20250713/putin-2028850875.html
Путин высказался о противоречиях между Западом и Россией
Путин высказался о противоречиях между Западом и Россией - РИА Новости, 13.07.2025
Путин высказался о противоречиях между Западом и Россией
Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:31:00+03:00
2025-07-13T11:31:00+03:00
2025-07-13T12:16:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
ссср
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин."Более того, я уже когда стал президентом, тоже не сразу всё понял. Начал доносить до своих коллег (на Западе - ред.): смотрите, вы говорите это, а делаете это, и вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой, говорили "да-да, конечно, мы сейчас наведём порядок". И ничего, и всё ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, вот это главное, основное", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России - "не очень-то и партнеры", в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Президент отметил, что это было понятно с самого начала 2000-х годов, но у многих, как и у него самого, тогда ещё были иллюзии на этот счёт."Все-таки у нас были иллюзии - и у меня тоже - которые заключались вот в чём: я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны - коммунистический режим, и многие считали его тиранией, фактически, а с другой стороны - демократический мир во главе с Соединёнными Штатами", - сказал Путин, отметив, что и сам считал главным противоречие идеологического характера."Многие считали, и я в том числе, - как ни странно, я же столько лет, почти 20 лет в разведке проработал Советского Союза - я тоже так считал: что главное противоречие - идеологического характера", - рассказал он.Однако и после распада СССР, когда никакого коммунистического режима уже не было, наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации со стороны Запада осталось, подчеркнул Путин."И не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", - добавил президент.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html
https://ria.ru/20250713/putin-2028851073.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, ссср, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, СССР, В мире
Путин высказался о противоречиях между Западом и Россией
Путин: в основе противоречий Запада и России лежали геополитические интересы
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин.
"Более того, я уже когда стал президентом, тоже не сразу всё понял. Начал доносить до своих коллег (на Западе - ред.): смотрите, вы говорите это, а делаете это, и вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой, говорили "да-да, конечно, мы сейчас наведём порядок". И ничего, и всё ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, вот это главное, основное", - сказал Путин
, отвечая на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России
- "не очень-то и партнеры", в ранее неопубликованном фрагменте
интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Президент отметил, что это было понятно с самого начала 2000-х годов, но у многих, как и у него самого, тогда ещё были иллюзии на этот счёт.
"Все-таки у нас были иллюзии - и у меня тоже - которые заключались вот в чём: я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны - коммунистический режим, и многие считали его тиранией, фактически, а с другой стороны - демократический мир во главе с Соединёнными Штатами", - сказал Путин, отметив, что и сам считал главным противоречие идеологического характера.
"Многие считали, и я в том числе, - как ни странно, я же столько лет, почти 20 лет в разведке проработал Советского Союза - я тоже так считал: что главное противоречие - идеологического характера", - рассказал он.
Однако и после распада СССР
, когда никакого коммунистического режима уже не было, наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации со стороны Запада осталось, подчеркнул Путин.
"И не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", - добавил президент.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.