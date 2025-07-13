https://ria.ru/20250713/putin-2028849134.html

Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом

Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом

Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:57:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

рыбалка

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака."Поздравляю вас с праздником — Днем рыбака. <...> Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.Путин поручил:Он добавил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики. От результатов его работы во многом зависит продовольственная безопасность страны, решение социальных проблем и качество жизни людей.

https://ria.ru/20250629/putin--2026100414.html

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россия, владимир путин, общество, рыбалка