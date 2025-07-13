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Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом - РИА Новости, 13.07.2025
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10:57 13.07.2025 (обновлено: 11:23 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/putin-2028849134.html
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом
Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:57:00+03:00
2025-07-13T11:23:00+03:00
россия
владимир путин
общество
рыбалка
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака."Поздравляю вас с праздником — Днем рыбака. &lt;...&gt; Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.Путин поручил:Он добавил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики. От результатов его работы во многом зависит продовольственная безопасность страны, решение социальных проблем и качество жизни людей.
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россия, владимир путин, общество, рыбалка
Россия, Владимир Путин, Общество, рыбалка

Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака.
"Поздравляю вас с праздником — Днем рыбака. <...> Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин поручил:
  • модернизировать береговую и производственную инфраструктуру, обновить рыбопромысловый флот на основе передовых разработок;
  • создавать современные рабочие места, готовить квалифицированные кадры, уделять внимание социальному развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов;
  • бережно относиться к уникальным биоресурсам России.
Он добавил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики. От результатов его работы во многом зависит продовольственная безопасность страны, решение социальных проблем и качество жизни людей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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