https://ria.ru/20250713/putin-2028849134.html
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о задачах, стоящих перед рыбохозяйственным комплексом
Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:57:00+03:00
2025-07-13T10:57:00+03:00
2025-07-13T11:23:00+03:00
россия
владимир путин
общество
рыбалка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перед рыбохозяйственным комплексом стоят серьезные задачи, заявил президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем рыбака."Поздравляю вас с праздником — Днем рыбака. <...> Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.Путин поручил:Он добавил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики. От результатов его работы во многом зависит продовольственная безопасность страны, решение социальных проблем и качество жизни людей.
https://ria.ru/20250629/putin--2026100414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, рыбалка
Россия, Владимир Путин, Общество, рыбалка