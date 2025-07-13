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Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом - РИА Новости, 13.07.2025
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14:10 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/putin--2028865087.html
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом - РИА Новости, 13.07.2025
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом
Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом - он не считал себя готовым,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:10:00+03:00
2025-07-13T14:10:00+03:00
владимир путин
борис ельцин
дмитрий киселев
россия
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом - он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспоминал, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, он ответил, что не готов. "Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что тогда было много "очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов" для страны и ее сохранения и развития. "Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - добавил президент.
https://ria.ru/20250713/moral-2028864904.html
https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html
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владимир путин, борис ельцин, дмитрий киселев, россия, политика
Владимир Путин, Борис Ельцин, Дмитрий Киселев, Россия, Политика
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом

Путин заявил, что не считал себя готовым возглавить РФ, когда говорил с Ельциным

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом - он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.
Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспоминал, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, он ответил, что не готов.
Владимир Путин и Павел. Зарубин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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"Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он отметил, что тогда было много "очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов" для страны и ее сохранения и развития.
"Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - добавил президент.
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Владимир ПутинБорис ЕльцинДмитрий КиселевРоссияПолитика
 
 
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