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Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом - РИА Новости, 13.07.2025
Путин объяснил, почему сказал Ельцину, что не готов быть президентом
Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом - он не считал себя готовым,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:10:00+03:00
2025-07-13T14:10:00+03:00
2025-07-13T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом - он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспоминал, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, он ответил, что не готов. "Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что тогда было много "очень таких острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов" для страны и ее сохранения и развития. "Поэтому я, честно говоря, вот на тему о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - добавил президент.
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владимир путин, борис ельцин, дмитрий киселев, россия, политика
Владимир Путин, Борис Ельцин, Дмитрий Киселев, Россия, Политика