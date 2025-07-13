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Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете
Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:52:00+03:00
2025-07-13T13:52:00+03:00
2025-07-13T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный его коллегами. "Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", - сказал Путин в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Глава государства отметил, что причиной его выступления не являлось желание перейти к конфронтации. "Просто Россия – такая страна, которая по-другому жить не может. И я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность", – добавил президент. Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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владимир путин, павел зарубин, сша, мюнхен, россия, нато, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, США, Мюнхен, Россия, НАТО, В мире
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете
Президент РФ Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете