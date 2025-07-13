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Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете - РИА Новости, 13.07.2025
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13:52 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/putin--2028863611.html
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете
Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:52:00+03:00
2025-07-13T13:52:00+03:00
владимир путин
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мюнхен
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный его коллегами. "Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", - сказал Путин в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Глава государства отметил, что причиной его выступления не являлось желание перейти к конфронтации. "Просто Россия – такая страна, которая по-другому жить не может. И я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность", – добавил президент. Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html
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владимир путин, павел зарубин, сша, мюнхен, россия, нато, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, США, Мюнхен, Россия, НАТО, В мире
Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете

Президент РФ Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь, пока летел в самолете

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный его коллегами.
"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", - сказал Путин в ранее не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
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Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
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Глава государства отметил, что причиной его выступления не являлось желание перейти к конфронтации.
"Просто Россия – такая страна, которая по-другому жить не может. И я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность", – добавил президент.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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Владимир ПутинПавел ЗарубинСШАМюнхенРоссияНАТОВ мире
 
 
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