https://ria.ru/20250713/pushkov-2028827330.html

Пушков объяснил, что отражает торговая война между США и ЕС

Пушков объяснил, что отражает торговая война между США и ЕС - РИА Новости, 13.07.2025

Пушков объяснил, что отражает торговая война между США и ЕС

Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T02:14:00+03:00

2025-07-13T02:14:00+03:00

2025-07-13T02:14:00+03:00

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европа

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков. "Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в 21-ом веке", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Пушков добавил, что США уже не способны как прежде конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях "свободного рынка". По мнению сенатора, США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой, однако он на обозримое время сохранится. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20250712/makron-2028821430.html

https://ria.ru/20250712/evroparlament-2028818909.html

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сша, европа, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз