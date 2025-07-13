Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/pushilin-2028901698.html
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 13.07.2025
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре
Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:37:00+03:00
2025-07-13T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", - сказал Пушилин в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре, где идут городские бои

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", - сказал Пушилин в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
9 июля, 06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала