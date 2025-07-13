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Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 13.07.2025
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре
Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:37:00+03:00
2025-07-13T20:37:00+03:00
2025-07-13T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", - сказал Пушилин в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре
Пушилин: ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре, где идут городские бои