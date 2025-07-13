https://ria.ru/20250713/pushilin-2028901698.html

Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре

Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 13.07.2025

Пушилин рассказал о потерях ВСУ в Часовом Яре

Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:37:00+03:00

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2025-07-13T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", - сказал Пушилин в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, денис пушилин