https://ria.ru/20250713/pushilin-2028900269.html

Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины

Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 13.07.2025

Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины

После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:21:00+03:00

2025-07-13T20:21:00+03:00

2025-07-13T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028546144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504f20d60fd40e660b65c82c0b098149.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении (появилось - ред.) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным", - сказал Пушилин в видео, опубликованном.Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщали в пятницу в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. 2025-07-13T20:21 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия