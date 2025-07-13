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Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 13.07.2025 (обновлено: 20:36 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/pushilin-2028900269.html
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 13.07.2025
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины
После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:21:00+03:00
2025-07-13T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении (появилось - ред.) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным", - сказал Пушилин в видео, опубликованном.Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщали в пятницу в Минобороны РФ.
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Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Россия
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины

Пушилин: освобождение Зеленой Долины дает новые способы перерезать логистику ВСУ

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении (появилось - ред.) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным", - сказал Пушилин в видео, опубликованном.
Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщали в пятницу в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинРоссия
 
 
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