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Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 13.07.2025
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины
После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:21:00+03:00
2025-07-13T20:21:00+03:00
2025-07-13T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После освобождения Зеленой Долины в ДНР у ВС РФ появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении (появилось - ред.) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным", - сказал Пушилин в видео, опубликованном.Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщали в пятницу в Минобороны РФ.
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Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Россия
Глава ДНР объяснил значение освобождения Зеленой Долины
Пушилин: освобождение Зеленой Долины дает новые способы перерезать логистику ВСУ