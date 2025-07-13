Рейтинг@Mail.ru
Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 13.07.2025 (обновлено: 16:31 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/provizhenie-2028876468.html
Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев
Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев
ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении, освобождая село за селом, освобождение самого Купянска будет очень скоро, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:28:00+03:00
2025-07-13T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
виталий ганчев
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении, освобождая село за селом, освобождение самого Купянска будет очень скоро, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, когда, на его взгляд, будет освобожден Купянск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Харьковская область, Безопасность
Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев

ВС РФ активно продвигаются на Купянском направлении и скоро освободят Купянск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении, освобождая село за селом, освобождение самого Купянска будет очень скоро, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, когда, на его взгляд, будет освобожден Купянск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВиталий ГанчевХарьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала