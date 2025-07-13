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Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев

Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025

Российские войска скоро освободят Купянск, заявил Ганчев

ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении, освобождая село за селом, освобождение самого Купянска будет очень скоро, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:28:00+03:00

2025-07-13T16:28:00+03:00

2025-07-13T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

виталий ганчев

харьковская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении, освобождая село за селом, освобождение самого Купянска будет очень скоро, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, когда, на его взгляд, будет освобожден Купянск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область, безопасность