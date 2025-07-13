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В Приморье опрокинулась иномарка, погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2025
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07:11 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/primore-2028834154.html
В Приморье опрокинулась иномарка, погиб ребенок
В Приморье опрокинулась иномарка, погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2025
В Приморье опрокинулась иномарка, погиб ребенок
Девочка-подросток погибла, ещё три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Уссурийске у железнодорожного переезда, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:11:00+03:00
2025-07-13T07:11:00+03:00
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Девочка-подросток погибла, ещё три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Уссурийске у железнодорожного переезда, сообщает прокуратура Приморья. "Предварительно установлено, что 13 июля 2025 года в районе дома 30 "а" по улице Новоникольское шоссе водитель Toyota Camry потерял управления в связи с нарушением скоростного режима на железнодорожном переезде, в после чего автомобиль совершил опрокидывание", - говорится в сообщении. В результате ДТП погибла 16-летняя девочка, три пассажира, включая подростка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20250713/kamchatka-2028829072.html
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происшествия, уссурийск
Происшествия, Уссурийск
В Приморье опрокинулась иномарка, погиб ребенок

В Уссурийске опрокинулась иномарка, погиб ребенок, еще три человека пострадали

© Прокуратура Приморского краяДТП у железнодорожного переезда в Приморье
ДТП у железнодорожного переезда в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Прокуратура Приморского края
ДТП у железнодорожного переезда в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Девочка-подросток погибла, ещё три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Уссурийске у железнодорожного переезда, сообщает прокуратура Приморья.
"Предварительно установлено, что 13 июля 2025 года в районе дома 30 "а" по улице Новоникольское шоссе водитель Toyota Camry потерял управления в связи с нарушением скоростного режима на железнодорожном переезде, в после чего автомобиль совершил опрокидывание", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибла 16-летняя девочка, три пассажира, включая подростка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
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ПроисшествияУссурийск
 
 
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