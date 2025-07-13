https://ria.ru/20250713/pretsedent-2028352777.html

"Интересный прецедент". Украина неожиданно стала жить по российским законам

"Интересный прецедент". Украина неожиданно стала жить по российским законам - РИА Новости, 13.07.2025

"Интересный прецедент". Украина неожиданно стала жить по российским законам

Киевские власти намерены положить "церковному кризису" конец. Причем в полном соответствии с законом, уверяют чиновники. Почему юристы видят в происходящем не... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:02:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152027/95/1520279526_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a2b5538c02ec8afbae9803e513d6f0fa.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Киевские власти намерены положить "церковному кризису" конец. Причем в полном соответствии с законом, уверяют чиновники. Почему юристы видят в происходящем не триумф Фемиды, а откровенный произвол, — в материале РИА Новости.Признаки налицоКанонической Украинской православной церкви (УПЦ) придется жить с новым статусом. Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) опубликовала результаты религиоведческой экспертизы на предмет "аффилированности Киевской митрополии УПЦ".В ведомстве пришли к выводу, что данная религиозная организация входит в структуру запрещенной на Украине РПЦ. Кроме того, в уставных документах Киевской митрополии присутствуют признаки подчиненности УПЦ.В качестве ключевых аргументов ссылаются на уставные документы Русской церкви. В частности, решения архиерейского собора и Синода РПЦ допускают прямое вмешательство в канонические и организационные вопросы Киевской митрополии. А ее руководство, в свою очередь, входит в управленческие органы РПЦ.Замысловатое рассуждение, кто кому аффилирован, ведет к одному: УПЦ в ее нынешнем виде должна исчезнуть. Экспертиза проводилась в рамках нового закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который Рада приняла в августе прошлого года. В СМИ его сразу же окрестили "законом о запрете УПЦ".Канонической церкви отводилось девять месяцев на то, чтобы устранить все нежелательные связи с Москвой. По истечении этого срока ГЭСС и приступила к проверке Киевской митрополии. Рубить начали с головы: ведь эта епархия — главная в УПЦ, управляемая непосредственно митрополитом Онуфрием.На все про все — три месяцаОдновременно ударили и по самому иерарху. Зеленский 3 июля лишил его гражданства. Основание — в СБУ сообщили, что в 2002-м Орест Березовский (мирское имя митрополита Онуфрия) якобы получил гражданство России, о чем не уведомил украинские госорганы.Кроме того, уверяют там, глава УПЦ фактически поддерживает "связь с Московской патриархией" и "политику ее руководства, в частности патриарха Кирилла, в отношении Украины".В 2023-м митрополит Онуфрий подробно объяснил ситуацию со своим российским гражданством. Во время учебы в семинарии и академии он почти 20 лет прожил в Сергиевом Посаде. А в 1988-м был переведен на служение сперва в Почаевскую лавру, годом позже — на Буковину."В это время распался Советский Союз. И я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт", — рассказал архиерей.По его словам, паспортом с двуглавым орлом он ни разу не пользовался. И теперь имеет только один — украинский.Но власти закрыли на это глаза. И руководствовались недавно принятым законом о множественном гражданстве, упрощающем процедуру получения паспорта Украины для иностранцев, но позволяющем отобрать его у тех, кого уличили в связях с Россией.Епископат УПЦ уже направил Зеленскому официальное обращение о пересмотре решения. Ведь теперь Онуфрию грозит высылка из страны — в течение трех месяцев."Пускай едут в Ростов"Этого и добиваются для всех священников УПЦ."Тот, кто не перерегистрируется, не докажет свое единство с Украиной, должен быть отправлен в Ростов или Москву. Пускай там сидят и травят друг друга", — заявил в июне экс-президент Петр Порошенко.И порекомендовал властям руководствоваться теми законами, что были приняты по его инициативе. Например, о насильственном переименовании УПЦ.На недавней встрече с молодежью Черновцов Порошенко посетовал и на недостаточную настойчивость рейдеров, захватывающих храмы канонической церкви. "Если община проголосовала за передачу храма ПЦУ (Православная церковь Украины — раскольническая организация, созданная в 2018-м. — Прим. ред.), а люди не вышли, ничего не будет. Полиция не решает этот вопрос. Напротив, с полицией мы только льем воду на мельницу русни, что якобы наша церковь держится на каких-то полицейских путях. Это неправильно", — указал он, выразив готовность помочь. Дескать, при следующем захвате раскольникам следует позвать его — тогда дело завершится успешно.У силового метода Порошенко немало сторонников. Например, нардеп от Волыни Игорь Гузь намеревается с помощью "соответствующих структур" выгнать общину УПЦ во Владимире. "Это только начало, — заверил он журналистов. — Мы работаем, чтобы после 30 лет колониального дурмана возродилась настоящая, сильная украинская Церковь".Директор заповедника "Древний Киев" Роман Маленков уже анонсировал в соцсети экспроприацию храмов УПЦ."На территории ГИАЗ (Государственный историко-архитектурный заповедник. — Прим. ред.) три церкви и два больших монастыря УПЦ МП, <…> уникальные достопримечательности, но монастыри со многими десятками зданий в сердце украинской столицы — это нечто. Покровский имеет самый большой православный храм Киева, а Флоровский возле стратегического объекта Украины может быть источником информации для России. <…> УПЦ МП должна исчезнуть, по крайней мере в пределах заповедника", — написал он."Им закон не писан"Украинские политологи и общественники комментируют происходящее по-разному. Так, адвокат Андрей Доманский полагает, что депортация Онуфрия невозможна, поскольку тот намерен отстаивать свою правоту в суде. А до конца разбирательства ничего предпринять нельзя.Кроме того, подчеркнул юрист, решение Зеленского противоречит 25-й статье Конституции: гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Доказательства же того, что у митрополита есть российский паспорт, СБУ так и не представила.На это указывает и эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев: "Если у вас есть доказательства, что человек проводит деятельность в интересах государства-агрессора, то хорошо бы эти доказательства увидеть. <…> Однако если за три года СБУ ничего не нашла на Онуфрия, кроме российского гражданства, <…> это означает, что на самом деле против него ничего нет".По его мнению, инцидент с митрополитом — "последний звоночек" для УПЦ, попытка принудить к большей уступчивости. Лихачев допускает и вариант обмена архиерея на украинских военнопленных. "Я не исключаю подобного, — соглашается политолог Константин Бондаренко. — Власть может пойти на любые действия. <…> Нашим чиновникам закон не писан".По поводу экспертного заключения ГЭСС он отметил: налицо интересный прецедент — апелляция не к украинскому законодательству, а к уставным документам РПЦ, "созданным на территории государства-агрессора, если пользоваться официальной терминологией". Следуя этой логике, судьбу Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма надо решать на основе Конституции России.Таким образом можно далеко зайти, заключил Бондаренко. В реальности же это показывает "степень тупости и подлости украинских чиновников".

https://ria.ru/20250623/otvet-2024257418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение