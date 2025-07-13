https://ria.ru/20250713/pozhar-2028857688.html

На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие

На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2025

На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве, им оперативно оказали помощь, говорится в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:58:00+03:00

2025-07-13T12:58:00+03:00

2025-07-13T14:50:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве, им оперативно оказали помощь, говорится в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На территории Комсомольской площади загорелась бытовка. В результате возгорания пострадали два человека, им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия также работают пожарные и другие экстренные службы. Пожар локализован.

https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия