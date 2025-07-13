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На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие
На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2025
На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве, им оперативно оказали помощь, говорится в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:58:00+03:00
2025-07-13T12:58:00+03:00
2025-07-13T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве, им оперативно оказали помощь, говорится в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На территории Комсомольской площади загорелась бытовка. В результате возгорания пострадали два человека, им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия также работают пожарные и другие экстренные службы. Пожар локализован.
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москва, происшествия
На Комсомольской площади возник пожар, есть пострадавшие
На Комсомольской площади в Москве загорелась бытовка, пострадали 2 человека