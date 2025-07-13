Рейтинг@Mail.ru
В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 13.07.2025 (обновлено: 13:06 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/pozhar-2028857414.html
В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара
В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара - РИА Новости, 13.07.2025
В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара
Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:52:00+03:00
2025-07-13T13:06:00+03:00
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики. Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. "Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации площадь пожара составила 118,6 гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС отметили, что работы по проливке валежника, сгоревших пней, хвойной подстилки продолжаются. "К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250712/pozhar-2028804511.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара

Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 га

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики.
Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации площадь пожара составила 118,6 гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГУМЧС отметили, что работы по проливке валежника, сгоревших пней, хвойной подстилки продолжаются.
"К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники", - добавило ведомство.
Авиация МЧС России привлечена к ликвидации ландшафтного пожара в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров
Вчера, 20:06
 
Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала