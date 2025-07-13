https://ria.ru/20250713/pozhar-2028857414.html

В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара

В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара - РИА Новости, 13.07.2025

В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара

Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:52:00+03:00

2025-07-13T12:52:00+03:00

2025-07-13T13:06:00+03:00

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики. Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. "Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации площадь пожара составила 118,6 гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС отметили, что работы по проливке валежника, сгоревших пней, хвойной подстилки продолжаются. "К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250712/pozhar-2028804511.html

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республика крым, происшествия