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Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил посол
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил посол - РИА Новости, 13.07.2025
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил посол
Датские власти стараются не вспоминать о расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:14:00+03:00
2025-07-13T15:14:00+03:00
2025-07-13T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Датские власти стараются не вспоминать о расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "В Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы "Северный поток": национальное – закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился", - сказал глава дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, копенгаген, дания, владимир барбин, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Копенгаген, Дания, Владимир Барбин, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил посол
Посол: Дания старается не вспоминать о расследовании подрыва "Северных потоков"