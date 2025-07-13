Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол
Посол Корчунов: Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами
© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды
"Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол.
Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света".
"В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.