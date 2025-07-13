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Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол - РИА Новости, 13.07.2025
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07:40 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/posol-2028835659.html
Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол
Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол - РИА Новости, 13.07.2025
Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол
Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:40:00+03:00
2025-07-13T07:40:00+03:00
норвегия
россия
осло
николай корчунов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Норвегия инкорпорировала в своё национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесённых Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющего отношение к России. "Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством. По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды "Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол. Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света". "В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html
https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026201104.html
https://ria.ru/20250713/rossija-2028832744.html
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норвегия, россия, осло, николай корчунов
Норвегия, Россия, Осло, Николай Корчунов
Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол

Посол Корчунов: Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Норвегия инкорпорировала в своё национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесённых Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющего отношение к России.
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"Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды
"Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол.
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Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света".
"В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.
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НорвегияРоссияОслоНиколай Корчунов
 
 
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