https://ria.ru/20250713/posol-2028835659.html

Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол

Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол - РИА Новости, 13.07.2025

Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами, заявил посол

Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:40:00+03:00

2025-07-13T07:40:00+03:00

2025-07-13T07:40:00+03:00

норвегия

россия

осло

николай корчунов

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Норвегия инкорпорировала в своё национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесённых Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющего отношение к России. "Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством. По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды "Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол. Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света". "В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.

https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html

https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026201104.html

https://ria.ru/20250713/rossija-2028832744.html

норвегия

россия

осло

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норвегия, россия, осло, николай корчунов