https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html

Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма

Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма - РИА Новости, 13.07.2025

Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма

Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:32:00+03:00

2025-07-13T08:32:00+03:00

2025-07-13T08:36:00+03:00

евросоюз

осло

россия

в мире

николай корчунов

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819754_0:0:1116:629_1920x0_80_0_0_f047cc5e7df684238b7e2d927113d8b1.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Так он прокомментировал поддержку норвежскими властями 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота", якобы имеющего отношение к России."Санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира. Подобные действия лишь снижают доверие к морским операторам из стран Запада, вызывают фрагментацию морской мировой транспортной системы, нарушают устойчивость цепочек поставок и ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков. Вопросы транспортной безопасности явно не в числе приоритетов стран Запада", - сказал Корчунов в беседе с агентством.По его словам, ответственность за последствия санкционной политики в полной мере ложится на ее инициаторов, а легитимность самих мер с точки зрения международного права ничтожна."Более того, складывается опасная тенденция к фактическому ограничению доступа стран Глобального Юга к международной торговле – в том числе в востребованном, высокомаржинальном сегменте перевозок нефти, природного газа и угля. В условиях, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, такие ограничения способны нанести удар по экономической устойчивости и энергобезопасности целых регионов", - подчеркнул посол.Он отметил, что заявления западных стран о важности помогать развивающимся государствам на этом фоне выглядят нелепо."На этом фоне весьма нелепо выглядят заявления западных стран о важности оказания помощи развивающемуся миру, который Запад пытается лишить качественных и конкурентоспособных товаров, возможности получения дохода, крайне необходимого для решения социально-экономических вопросов, а также – в случае с поставками СПГ – незатратного энергоперехода к низкоэмиссионной экономике и – соответственно – выполнению целей Парижского соглашения по климату", - указал Корчунов.

https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html

https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025906523.html

осло

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, осло, россия, в мире, николай корчунов, санкции в отношении россии