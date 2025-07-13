Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
Посол РФ в Осло Корчунов назвал 17-й пакет санкций ЕС политикой неоколониализма
© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира. Подобные действия лишь снижают доверие к морским операторам из стран Запада, вызывают фрагментацию морской мировой транспортной системы, нарушают устойчивость цепочек поставок и ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков. Вопросы транспортной безопасности явно не в числе приоритетов стран Запада", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
По его словам, ответственность за последствия санкционной политики в полной мере ложится на ее инициаторов, а легитимность самих мер с точки зрения международного права ничтожна.
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"Более того, складывается опасная тенденция к фактическому ограничению доступа стран Глобального Юга к международной торговле – в том числе в востребованном, высокомаржинальном сегменте перевозок нефти, природного газа и угля. В условиях, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, такие ограничения способны нанести удар по экономической устойчивости и энергобезопасности целых регионов", - подчеркнул посол.
Он отметил, что заявления западных стран о важности помогать развивающимся государствам на этом фоне выглядят нелепо.
"На этом фоне весьма нелепо выглядят заявления западных стран о важности оказания помощи развивающемуся миру, который Запад пытается лишить качественных и конкурентоспособных товаров, возможности получения дохода, крайне необходимого для решения социально-экономических вопросов, а также – в случае с поставками СПГ – незатратного энергоперехода к низкоэмиссионной экономике и – соответственно – выполнению целей Парижского соглашения по климату", - указал Корчунов.
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