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Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма - РИА Новости, 13.07.2025
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08:32 13.07.2025 (обновлено: 08:36 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/posol--2028839067.html
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма - РИА Новости, 13.07.2025
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:32:00+03:00
2025-07-13T08:36:00+03:00
евросоюз
осло
россия
в мире
николай корчунов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Так он прокомментировал поддержку норвежскими властями 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота", якобы имеющего отношение к России."Санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира. Подобные действия лишь снижают доверие к морским операторам из стран Запада, вызывают фрагментацию морской мировой транспортной системы, нарушают устойчивость цепочек поставок и ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков. Вопросы транспортной безопасности явно не в числе приоритетов стран Запада", - сказал Корчунов в беседе с агентством.По его словам, ответственность за последствия санкционной политики в полной мере ложится на ее инициаторов, а легитимность самих мер с точки зрения международного права ничтожна."Более того, складывается опасная тенденция к фактическому ограничению доступа стран Глобального Юга к международной торговле – в том числе в востребованном, высокомаржинальном сегменте перевозок нефти, природного газа и угля. В условиях, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, такие ограничения способны нанести удар по экономической устойчивости и энергобезопасности целых регионов", - подчеркнул посол.Он отметил, что заявления западных стран о важности помогать развивающимся государствам на этом фоне выглядят нелепо."На этом фоне весьма нелепо выглядят заявления западных стран о важности оказания помощи развивающемуся миру, который Запад пытается лишить качественных и конкурентоспособных товаров, возможности получения дохода, крайне необходимого для решения социально-экономических вопросов, а также – в случае с поставками СПГ – незатратного энергоперехода к низкоэмиссионной экономике и – соответственно – выполнению целей Парижского соглашения по климату", - указал Корчунов.
https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html
https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025906523.html
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евросоюз, осло, россия, в мире, николай корчунов, санкции в отношении россии
Евросоюз, Осло, Россия, В мире, Николай Корчунов, Санкции в отношении России
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма

Посол РФ в Осло Корчунов назвал 17-й пакет санкций ЕС политикой неоколониализма

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Так он прокомментировал поддержку норвежскими властями 17-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, которые в том числе направлены на ограничение деятельности так называемого "теневого флота", якобы имеющего отношение к России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
8 июля, 12:36
"Санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира. Подобные действия лишь снижают доверие к морским операторам из стран Запада, вызывают фрагментацию морской мировой транспортной системы, нарушают устойчивость цепочек поставок и ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков. Вопросы транспортной безопасности явно не в числе приоритетов стран Запада", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
По его словам, ответственность за последствия санкционной политики в полной мере ложится на ее инициаторов, а легитимность самих мер с точки зрения международного права ничтожна.
«
"Более того, складывается опасная тенденция к фактическому ограничению доступа стран Глобального Юга к международной торговле – в том числе в востребованном, высокомаржинальном сегменте перевозок нефти, природного газа и угля. В условиях, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, такие ограничения способны нанести удар по экономической устойчивости и энергобезопасности целых регионов", - подчеркнул посол.
Он отметил, что заявления западных стран о важности помогать развивающимся государствам на этом фоне выглядят нелепо.
"На этом фоне весьма нелепо выглядят заявления западных стран о важности оказания помощи развивающемуся миру, который Запад пытается лишить качественных и конкурентоспособных товаров, возможности получения дохода, крайне необходимого для решения социально-экономических вопросов, а также – в случае с поставками СПГ – незатратного энергоперехода к низкоэмиссионной экономике и – соответственно – выполнению целей Парижского соглашения по климату", - указал Корчунов.
Пресс-конференция Владимира Путина в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин прокоментировал антироссийские санкции
27 июня, 17:54
 
ЕвросоюзОслоРоссияВ миреНиколай КорчуновСанкции в отношении России
 
 
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