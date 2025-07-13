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Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США - РИА Новости, 13.07.2025
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00:33 13.07.2025 (обновлено: 00:40 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/pokushenie-2028824230.html
Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США
Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США - РИА Новости, 13.07.2025
Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США
Покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году не оказало заметного влияния на исход президентских выборов, полагают опрошенные РИА... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:33:00+03:00
2025-07-13T00:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости, Кирилл Красильников. Покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году не оказало заметного влияния на исход президентских выборов, полагают опрошенные РИА Новости американские эксперты. По их мнению, даже столь драматическое событие не смогло изменить предпочтения избирателей в условиях беспрецедентной политической поляризации. Покушение произошло ровно год назад — 13 июля 2024 года, во время митинга Трампа в городе Батлер. Стрелявший с крыши производственного здания, расположенного примерно в ста метрах от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Президент получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Нападавшего ликвидировал снайпер Секретной службы. Позже независимая комиссия выявила серьёзные нарушения в работе службы, которые не позволили предотвратить атаку. Спустя два месяца, 15 сентября того же года, произошла вторая попытка покушения на Трампа — на этот раз возле его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Нападавший попытался скрыться на автомобиле, но вскоре был задержан. Несмотря на драматизм событий, аналитики сомневаются, что эти инциденты могли значительно повлиять на мнение американских избирателей. Как отметил политический аналитик Кит Престон, первоначальные ожидания, что покушение могло повысить шансы Трампа на переизбрание, не оправдались. "Изначально я думал, что покушение на убийство повысит шансы Трампа на переизбрание, но доступные данные этого не подтвердили. В таком высоко поляризованном обществе, как наше, даже столь драматическое событие, как попытка убийства бывшего президента и кандидата в президенты, может не повлиять на политические взгляды большинства людей", — сказал он. Американский историк и политолог Пол Готфрид, проживающий в юго-восточной Пенсильвании, поддержал мнение Престона и также высказал сомнения в том, что события в Батлере изменили мнение избирателей. "Хотя Трамп проявил себя героически перед лицом опасности, решения избирателей, по всей вероятности, принимались по другим причинам. Те, кому импонировал стиль Трампа, кто соглашался с его позицией или испытывал неприязнь к демократам, проголосовали за него. А те, кто не переносил Трампа, остались при своём мнении и отвергли его", — пояснил Готфрид. Он добавил, что события, произошедшие уже после покушения, такие как выход Джо Байдена из президентской гонки и выдвижение Камалы Харрис, могли иметь гораздо большее влияние на исход выборов. Издержки профессииВ американской истории покушения на глав государства — не редкость. В конце июня Трамп в шутку признался журналистам, что не пошёл бы в президенты, если бы заранее знал об опасностях этой работы. Четверо президентов США — Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди — были убиты при исполнении обязанностей. Неудачные покушения пережили Эндрю Джексон, Теодор Рузвельт, Гарри Трумэн и Рональд Рейган. По словам Кита Престона, покушения на политиков и высокопоставленных чиновников обычно происходят в периоды глубоких социальных, идеологических или экономических расколов. "Подобные инциденты чаще всего происходят в периоды глубоких социальных, идеологических или экономических расколов — например, во времена Гражданской войны, Позолоченного века (с 1870-х по конец 1890-х) или культурных потрясений 1960-х годов. В настоящее время Соединённые Штаты переживают ещё один подобный период", — пояснил Престон. Он также не исключил новых покушений, учитывая рост насилия и политической напряжённости в стране. "Политические убийства и покушения в последнее время участились, о чём свидетельствуют недавние случаи стрельбы по членам законодательного собрания Миннесоты и поджог дома губернатора Пенсильвании. Также имели место угрозы в адрес членов Верховного суда и других высокопоставленных должностных лиц", — добавил он. Тем не менее, Пол Готфрид выразил уверенность в том, что новые покушения на Трампа маловероятны, учитывая, что "люди Трампа руководят Секретной службой". Таким образом, хотя покушение на бывшего президента стало громким и драматичным событием, аналитики сходятся во мнении, что исход выборов в США определялся не этим инцидентом, а долгосрочными и глубинными факторами — политической поляризацией, партийными предпочтениями и общей социальной обстановкой в стране.
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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис
В мире, США, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
Эксперты: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США

Аналитик Престон: покушение на Трампа не повлияло на результаты выборов в США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости, Кирилл Красильников. Покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году не оказало заметного влияния на исход президентских выборов, полагают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
По их мнению, даже столь драматическое событие не смогло изменить предпочтения избирателей в условиях беспрецедентной политической поляризации.
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Покушение произошло ровно год назад — 13 июля 2024 года, во время митинга Трампа в городе Батлер. Стрелявший с крыши производственного здания, расположенного примерно в ста метрах от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Президент получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Нападавшего ликвидировал снайпер Секретной службы. Позже независимая комиссия выявила серьёзные нарушения в работе службы, которые не позволили предотвратить атаку.
Спустя два месяца, 15 сентября того же года, произошла вторая попытка покушения на Трампа — на этот раз возле его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Нападавший попытался скрыться на автомобиле, но вскоре был задержан.
Несмотря на драматизм событий, аналитики сомневаются, что эти инциденты могли значительно повлиять на мнение американских избирателей. Как отметил политический аналитик Кит Престон, первоначальные ожидания, что покушение могло повысить шансы Трампа на переизбрание, не оправдались.
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"Изначально я думал, что покушение на убийство повысит шансы Трампа на переизбрание, но доступные данные этого не подтвердили. В таком высоко поляризованном обществе, как наше, даже столь драматическое событие, как попытка убийства бывшего президента и кандидата в президенты, может не повлиять на политические взгляды большинства людей", — сказал он.
Американский историк и политолог Пол Готфрид, проживающий в юго-восточной Пенсильвании, поддержал мнение Престона и также высказал сомнения в том, что события в Батлере изменили мнение избирателей.
"Хотя Трамп проявил себя героически перед лицом опасности, решения избирателей, по всей вероятности, принимались по другим причинам. Те, кому импонировал стиль Трампа, кто соглашался с его позицией или испытывал неприязнь к демократам, проголосовали за него. А те, кто не переносил Трампа, остались при своём мнении и отвергли его", — пояснил Готфрид. Он добавил, что события, произошедшие уже после покушения, такие как выход Джо Байдена из президентской гонки и выдвижение Камалы Харрис, могли иметь гораздо большее влияние на исход выборов.
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Издержки профессии

В американской истории покушения на глав государства — не редкость. В конце июня Трамп в шутку признался журналистам, что не пошёл бы в президенты, если бы заранее знал об опасностях этой работы. Четверо президентов США — Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди — были убиты при исполнении обязанностей. Неудачные покушения пережили Эндрю Джексон, Теодор Рузвельт, Гарри Трумэн и Рональд Рейган.
По словам Кита Престона, покушения на политиков и высокопоставленных чиновников обычно происходят в периоды глубоких социальных, идеологических или экономических расколов.
"Подобные инциденты чаще всего происходят в периоды глубоких социальных, идеологических или экономических расколов — например, во времена Гражданской войны, Позолоченного века (с 1870-х по конец 1890-х) или культурных потрясений 1960-х годов. В настоящее время Соединённые Штаты переживают ещё один подобный период", — пояснил Престон.
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Он также не исключил новых покушений, учитывая рост насилия и политической напряжённости в стране.
"Политические убийства и покушения в последнее время участились, о чём свидетельствуют недавние случаи стрельбы по членам законодательного собрания Миннесоты и поджог дома губернатора Пенсильвании. Также имели место угрозы в адрес членов Верховного суда и других высокопоставленных должностных лиц", — добавил он.
Тем не менее, Пол Готфрид выразил уверенность в том, что новые покушения на Трампа маловероятны, учитывая, что "люди Трампа руководят Секретной службой".
Таким образом, хотя покушение на бывшего президента стало громким и драматичным событием, аналитики сходятся во мнении, что исход выборов в США определялся не этим инцидентом, а долгосрочными и глубинными факторами — политической поляризацией, партийными предпочтениями и общей социальной обстановкой в стране.
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