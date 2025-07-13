https://ria.ru/20250713/pogoda-2028850521.html

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара - РИА Новости, 13.07.2025

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара

Воскресенье станет заключительным днем в Москве с 30-градусной жарой, июль больше не будет эпатировать тропическим зноем, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:18:00+03:00

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москва

погода

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воскресенье станет заключительным днем в Москве с 30-градусной жарой, июль больше не будет эпатировать тропическим зноем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Почти неделя аномальной жары, ознаменовавшейся в Москве ещё и двумя температурными рекордами, наконец-то, завершается. Сегодня заключительный день, когда столбик термометра в столице пересечёт 30-градусную высоту. Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем", - рассказал Тишковец.По его словам, 13 июля - экватор лета, а дальше оно начнет поступательно падать по температурной нисходящей.

https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

москва, погода, общество, евгений тишковец