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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара - РИА Новости, 13.07.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара
Воскресенье станет заключительным днем в Москве с 30-градусной жарой, июль больше не будет эпатировать тропическим зноем, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:18:00+03:00
2025-07-13T11:18:00+03:00
2025-07-13T11:42:00+03:00
москва
погода
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воскресенье станет заключительным днем в Москве с 30-градусной жарой, июль больше не будет эпатировать тропическим зноем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Почти неделя аномальной жары, ознаменовавшейся в Москве ещё и двумя температурными рекордами, наконец-то, завершается. Сегодня заключительный день, когда столбик термометра в столице пересечёт 30-градусную высоту. Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем", - рассказал Тишковец.По его словам, 13 июля - экватор лета, а дальше оно начнет поступательно падать по температурной нисходящей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, общество, евгений тишковец
Москва, Погода, Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится 30-градусная жара
Тишковец: 13 июля станет заключительным днем с 30-градусной жарой в Москве