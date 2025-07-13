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Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных - РИА Новости, 13.07.2025
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных
Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:07:00+03:00
2025-07-13T11:07:00+03:00
2025-07-13T11:33:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт москвичам идеальное бархатное лето. По ночам - плюс 10 - плюс 15, в середине дня - плюс 22 - плюс 27. Это лучшая погода в мире", - рассказал Тишковец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных
Тишковец: в Москве на выходных воздух прогреется до 27 градусов