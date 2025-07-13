https://ria.ru/20250713/pogoda-2028849990.html

Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных

Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных - РИА Новости, 13.07.2025

Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных

Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.07.2025

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общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт москвичам идеальное бархатное лето. По ночам - плюс 10 - плюс 15, в середине дня - плюс 22 - плюс 27. Это лучшая погода в мире", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода