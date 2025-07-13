Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 13.07.2025 (обновлено: 11:33 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028849990.html
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных - РИА Новости, 13.07.2025
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных
Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:07:00+03:00
2025-07-13T11:33:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956494399_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_f3dc81e9ff97cea0efa81524ca75fc85.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт москвичам идеальное бархатное лето. По ночам - плюс 10 - плюс 15, в середине дня - плюс 22 - плюс 27. Это лучшая погода в мире", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956494399_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_34fcb503d3ff448ebf512281e0d81bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Москвичам пообещали идеальное бархатное лето на выходных

Тишковец: в Москве на выходных воздух прогреется до 27 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдых горожан в парке Зарядье в Москве
Отдых горожан в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отдых горожан в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Идеальное бархатное лето ждет москвичей на предстоящих выходных, температура повысится до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт москвичам идеальное бархатное лето. По ночам - плюс 10 - плюс 15, в середине дня - плюс 22 - плюс 27. Это лучшая погода в мире", - рассказал Тишковец.
Люди отдыхают на пляже в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности
Вчера, 15:38
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала