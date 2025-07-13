https://ria.ru/20250713/pogoda-2028849525.html

Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник

Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник - РИА Новости, 13.07.2025

Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник

Вторник будет самым дождливым на предстоящей неделе в Москве, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:02:00+03:00

2025-07-13T11:02:00+03:00

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общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вторник будет самым дождливым на предстоящей неделе в Москве, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет "лить как из ведра", а вернее, как из четырех вёдер небесной воды – за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы. В сумерках в столице плюс 17 - плюс 20, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы - плюс 22 - плюс 25", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что в понедельник, в ложбине циклона, прошумят интенсивные грозовые ливни, выпадет до 14 миллиметров осадков. Ночью ожидается плюс 18 - плюс 21, а днем - плюс 26 - плюс 29."В среду, в тылу циклона, температура еще понизится, особенно ночью и утром, когда на термометрах будет плюс 14 - плюс 17, ливни продолжатся - в осадкомеры попадет еще 30 миллиметров, а днем ненастье пойдет на убыль, задуют свежие северо-восточные ветры, и не выше плюс 21 - плюс 24", - подчеркнул Тишковец.Он отметил, что в четверг показания барометров будут расти, и погода наладится. В ночное время похолодает до плюс 11 - плюс 14, днем потеплеет до комфортных плюс 23 - плюс 26. В пятницу может провалить холодный фронт, сопровождаемый узкой полосой кучево-дождевых облаков. Под утро будет плюс 13 - плюс 16, после полудня - плюс 21 - плюс 24.

https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html

https://ria.ru/20250713/pogoda-2028849990.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"