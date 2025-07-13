https://ria.ru/20250713/pogda-2028839870.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:44:00+03:00
2025-07-13T08:44:00+03:00
2025-07-13T08:44:00+03:00
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится атмосферным фронтом окклюзии. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9-14 литров дождевой воды на метр площади. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха - плюс 29 - плюс 34", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html
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евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременные ливни и температура до плюс 34 ожидаются в Москве в воскресенье