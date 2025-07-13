https://ria.ru/20250713/podpole-2028913219.html

Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу

Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 13.07.2025

Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу

Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:43:00+03:00

2025-07-13T23:43:00+03:00

2025-07-13T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e234756d9e087ecc38e81d17fcd434c.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)", - рассказал собеседник агентства. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф