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Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 13.07.2025
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу
Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:43:00+03:00
2025-07-13T23:43:00+03:00
2025-07-13T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)", - рассказал собеседник агентства. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу
Лебедев: ВС России поразили Николаевский авиаремонтный завод