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Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/podpole-2028913219.html
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу - РИА Новости, 13.07.2025
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу
Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:43:00+03:00
2025-07-13T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)", - рассказал собеседник агентства. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному заводу

Лебедев: ВС России поразили Николаевский авиаремонтный завод

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Удар был нанесен по Николаевскому авиаремонтному заводу "НАРП" на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)", - рассказал собеседник агентства.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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