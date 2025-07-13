https://ria.ru/20250713/podpole-2028832369.html
Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ
Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025
Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ
Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:32:00+03:00
2025-07-13T06:32:00+03:00
2025-07-13T09:07:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Десяткам тысяч людей, то есть родственникам переданных на Украину погибших военнослужащих ВСУ, режим Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации", — рассказал собеседник агентства.По его словам, родственнику погибшего в Курской области боевика власти ответили отказом на просьбу о выплате компенсации. При этом чиновники сослались на то, что якобы не имеют достоверных сведений, то есть показаний свидетелей, о том, что военный погиб в бою.Собеседник агентства пояснил, что на теле боевика, о котором идет речь, имеются множественные осколочные ранения, которые можно получить только при попадании под обстрел."Этот отказ — отнюдь не единичный случай. Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен", — подчеркнул представитель подполья.В пятницу в антифашистском подполье сообщили РИА Новости, что киевские власти отказываются возвращать семьям тела военных.Передача тел погибших
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ
Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Десяткам тысяч людей, то есть родственникам переданных на Украину погибших военнослужащих ВСУ, режим Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственнику погибшего в Курской области
боевика власти ответили отказом на просьбу о выплате компенсации. При этом чиновники сослались на то, что якобы не имеют достоверных сведений, то есть показаний свидетелей, о том, что военный погиб в бою.
Собеседник агентства пояснил, что на теле боевика, о котором идет речь, имеются множественные осколочные ранения, которые можно получить только при попадании под обстрел.
"Этот отказ — отнюдь не единичный случай. Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен", — подчеркнул представитель подполья.
В пятницу в антифашистском подполье сообщили РИА Новости, что киевские власти отказываются возвращать семьям тела военных.
- Москва и Киев договорились об этом на переговорах в Стамбуле 2 июня.
- Украина пыталась сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
- Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
- Россия отдала 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
- Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
- В конце июня президент Владимир Путин заявил, что Москва готова передать еще три тысячи тел.