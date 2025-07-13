https://ria.ru/20250713/podpole-2028832369.html

Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ

Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025

Подполье: Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ

Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T06:32:00+03:00

2025-07-13T06:32:00+03:00

2025-07-13T09:07:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Десяткам тысяч людей, то есть родственникам переданных на Украину погибших военнослужащих ВСУ, режим Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации", — рассказал собеседник агентства.По его словам, родственнику погибшего в Курской области боевика власти ответили отказом на просьбу о выплате компенсации. При этом чиновники сослались на то, что якобы не имеют достоверных сведений, то есть показаний свидетелей, о том, что военный погиб в бою.Собеседник агентства пояснил, что на теле боевика, о котором идет речь, имеются множественные осколочные ранения, которые можно получить только при попадании под обстрел."Этот отказ — отнюдь не единичный случай. Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен", — подчеркнул представитель подполья.В пятницу в антифашистском подполье сообщили РИА Новости, что киевские власти отказываются возвращать семьям тела военных.Передача тел погибших

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, владимир путин