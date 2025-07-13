ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot
МО: ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot производства США
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.
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"Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 дронов.
В Минобороны добавили, что российские военные поразили предприятие ВПК Украины, центр подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований противника в 136 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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