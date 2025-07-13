https://ria.ru/20250713/patriot-2028854497.html

ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot

ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.07.2025

ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot

Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:13:00+03:00

2025-07-13T12:13:00+03:00

2025-07-13T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", — уточнили в ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 дронов.В Минобороны добавили, что российские военные поразили предприятие ВПК Украины, центр подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований противника в 136 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф