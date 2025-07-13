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ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 13.07.2025 (обновлено: 15:01 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/patriot-2028854497.html
ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot
ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.07.2025
ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot
Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:13:00+03:00
2025-07-13T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", — уточнили в ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 дронов.В Минобороны добавили, что российские военные поразили предприятие ВПК Украины, центр подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований противника в 136 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot

МО: ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot производства США

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.
«
"Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 дронов.
В Минобороны добавили, что российские военные поразили предприятие ВПК Украины, центр подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований противника в 136 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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