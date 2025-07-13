https://ria.ru/20250713/papka-2028649394.html

"Посмертная папка Жириновского": привычному миру приходит конец

"Посмертная папка Жириновского": привычному миру приходит конец - РИА Новости, 13.07.2025

"Посмертная папка Жириновского": привычному миру приходит конец

Три разных человека. Три разные эпохи. Три шокирующе похожих пророчества о судьбе планеты. Болгарская слепая ясновидящая, российский политик-провидец и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:41:00+03:00

2025-07-13T09:41:00+03:00

2025-07-13T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Три разных человека. Три разные эпохи. Три шокирующе похожих пророчества о судьбе планеты. Болгарская слепая ясновидящая, российский политик-провидец и православная схимонахиня независимо друг от друга нарисовали картину будущего, от которой мурашки бегут по коже. И все указывают на период середины 2020-х годов.Странное совпадение или закономерностьЗападные СМИ бьют тревогу. Британские таблоиды Metro и Daily Mail публикуют материалы о "леденящих душу" предсказаниях. Американские аналитики изучают архивы. Китайские эксперты всерьез анализируют пророчества.Что заставляет мировую прессу так внимательно вглядываться в слова людей, которых многие считали просто эксцентричными личностями? Ответ прост — слишком многое начинает сбываться с пугающей точностью.Ванга видела сквозь тьмуБолгарская провидица Вангелия Гуштерова, потерявшая зрение в детстве, обрела способность видеть то, что скрыто от обычных глаз. Ее предсказания о распаде СССР, терактах в Америке и пандемии уже вошли в историю.Но то, что она говорила о середине 2020-х годов, заставляет задуматься даже скептиков. "Северная держава поднимется, и никто не сможет ее остановить", — произносила слепая женщина из болгарской глубинки.Западные издания трактуют ее слова однозначно — речь идет о России. Более того, в прессе появились утверждения, что Ванга называла конкретного человека, который станет "властелином мира".Слепая монахиня, которая видела будущееСхимонахиня Сепфора (Дарья Шнякина) прожила 101 год. Последние десятилетия жизни она провела в монастыре Спаса Нерукотворного в Калужской области. Будучи незрячей, старица обладала даром духовного видения.Ее пророчества записывал настоятель монастыря отец Михаил. То, что он зафиксировал на бумаге, сегодня читается как сценарий апокалиптического фильма.Матушка Сепфора еще в 1996 году описала появление устройств, которые мы сегодня называем смартфонами. Предсказала конфликт России с соседней страной. Но ее видения ближайшего будущего выходят за рамки обычных прогнозов — она говорила о событиях, которые должны развернуться "вскоре после начала конфликта".Политик, который знал слишком многоВладимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года, но его прогнозы продолжают обсуждать с нарастающей частотой. Экстравагантный лидер ЛДПР предсказал начало конфликта на Украине с точностью до двух дней. Предвидел обострение на Ближнем Востоке. Говорил о беспорядках в Казахстане за полгода до их начала.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнаружил в архивах записку Жириновского с датой "2025". Содержание документа взбудоражило политические круги. Жириновский писал об объединении "Русского мира в границах СССР как минимум".Учитывая, что мы уже находимся в середине этого года, некоторые процессы, описанные политиком, могут быть уже запущены. Жириновский предрекал появление нового военного альянса с участием неожиданных игроков и полный крах привычной системы международных отношений.Европа на распутьеВсе три провидца сходятся в одном — Европу ждут колоссальные потрясения. Ванга говорила о конфликте, который "опустошит население континента". Британский Daily Mail цитирует ее слова о том, что в Европе "вспыхнет война".Жириновский был более конкретен в сроках. Он утверждал, что Евросоюз развалится, когда "Германия устанет всех кормить". По его прогнозам, это должно произойти "в ближайшие 10 лет" (говорил он это в 2020 году). НАТО ждет та же участь — полный распад к 2026 году.Старица Сепфора рисовала еще более драматичную картину. "Россия придет в Европу", — говорила она. На вопрос о судьбе европейцев монахиня отвечала прямо: "Им останется мало места, большую часть займет Россия".Американская катастрофаСудьба Соединенных Штатов в пророчествах выглядит не менее драматично. Ванга предупреждала об экономическом кризисе и разрушительных землетрясениях вдоль западного побережья США, указывая на "время больших перемен".Жириновский анализировал политическую ситуацию и приходил к выводу о неизбежном распаде Америки из-за внутренних противоречий. "Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС", — говорил он несколько лет назад. И это уже происходит.Самое шокирующее заявление принадлежит схимонахине Сепфоре. Старица не стала вдаваться в подробности, а просто воскликнула: "И Америки никакой не будет! Не будет и все!"Духовное измерениеЕсть в пророчествах и другой, более глубокий пласт. Ванга говорила: "Духовное первенство российской державы будет признано повсеместно, в том числе и на американском континенте".Схимонахиня Сепфора добавляла мистическое измерение. По ее словам, Россия станет единственной страной, которая "не преклонится перед антихристом". Даже если территория государства изменится, народ избежит "печати антихриста".Новый мировой порядокЧто же придет на смену рушащейся системе? И здесь пророчества рисуют удивительно согласованную картину.Ванга утверждала: "Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава Руси". В этом пророчестве "Владимир" воспринимается как символ, хотя некоторые исследователи связывают его с именем российского президента Владимира Путина, а также с историческим князем Владимиром, крестителем Руси.Ванга также говорила о "новом человеке", который "сметет все препятствия" и станет властелином мира, что трактуется как появление сильного лидера, способного объединить славянские земли и привести к миру и процветанию.Жириновский в своей записке от 2025 года видел создание нового военного блока. В него, по словам политика, войдут Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия и другие страны. Этот альянс заменит распавшееся НАТО и изменит всю геополитическую карту мира. Учитывая активизацию контактов между этими странами в последние месяцы, прогноз выглядит все более реалистичным.Предупреждение или приговорВажно понимать — все трое провидцев не считали свои слова неизбежным приговором. Ванга всегда подчеркивала роль человеческого выбора. Жириновский строил прогнозы на анализе тенденций, которые могут измениться. Старица Сепфора прямо говорила: "Хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойти, если станем искренне молиться".Сбудутся ли эти пророчества? Время покажет. Но тот факт, что три столь разных человека независимо друг от друга нарисовали схожую картину будущего, заставляет задуматься. Возможно, мы стоим на пороге событий, которые изменят привычный мир.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60