"Посмертная папка Жириновского": привычному миру приходит конец
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Три разных человека. Три разные эпохи. Три шокирующе похожих пророчества о судьбе планеты. Болгарская слепая ясновидящая, российский политик-провидец и православная схимонахиня независимо друг от друга нарисовали картину будущего, от которой мурашки бегут по коже. И все указывают на период середины 2020-х годов.
Странное совпадение или закономерность
Западные СМИ бьют тревогу. Британские таблоиды Metro и Daily Mail публикуют материалы о "леденящих душу" предсказаниях. Американские аналитики изучают архивы. Китайские эксперты всерьез анализируют пророчества.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Что заставляет мировую прессу так внимательно вглядываться в слова людей, которых многие считали просто эксцентричными личностями? Ответ прост — слишком многое начинает сбываться с пугающей точностью.
Ванга видела сквозь тьму
Болгарская провидица Вангелия Гуштерова, потерявшая зрение в детстве, обрела способность видеть то, что скрыто от обычных глаз. Ее предсказания о распаде СССР, терактах в Америке и пандемии уже вошли в историю.
© AP Photo / Richard DrewТорги на фондовой бирже в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
Но то, что она говорила о середине 2020-х годов, заставляет задуматься даже скептиков. "Северная держава поднимется, и никто не сможет ее остановить", — произносила слепая женщина из болгарской глубинки.
Западные издания трактуют ее слова однозначно — речь идет о России. Более того, в прессе появились утверждения, что Ванга называла конкретного человека, который станет "властелином мира".
Слепая монахиня, которая видела будущее
Схимонахиня Сепфора (Дарья Шнякина) прожила 101 год. Последние десятилетия жизни она провела в монастыре Спаса Нерукотворного в Калужской области. Будучи незрячей, старица обладала даром духовного видения.
© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкПосетители концерта "Песни Победы" солистов "Хора Турецкого" и женской арт-группы "Soprano Турецкого" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
Посетители концерта "Песни Победы" солистов "Хора Турецкого" и женской арт-группы "Soprano Турецкого" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
Ее пророчества записывал настоятель монастыря отец Михаил. То, что он зафиксировал на бумаге, сегодня читается как сценарий апокалиптического фильма.
Матушка Сепфора еще в 1996 году описала появление устройств, которые мы сегодня называем смартфонами. Предсказала конфликт России с соседней страной. Но ее видения ближайшего будущего выходят за рамки обычных прогнозов — она говорила о событиях, которые должны развернуться "вскоре после начала конфликта".
Политик, который знал слишком много
Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года, но его прогнозы продолжают обсуждать с нарастающей частотой. Экстравагантный лидер ЛДПР предсказал начало конфликта на Украине с точностью до двух дней. Предвидел обострение на Ближнем Востоке. Говорил о беспорядках в Казахстане за полгода до их начала.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнаружил в архивах записку Жириновского с датой "2025". Содержание документа взбудоражило политические круги. Жириновский писал об объединении "Русского мира в границах СССР как минимум".
Учитывая, что мы уже находимся в середине этого года, некоторые процессы, описанные политиком, могут быть уже запущены. Жириновский предрекал появление нового военного альянса с участием неожиданных игроков и полный крах привычной системы международных отношений.
Европа на распутье
Все три провидца сходятся в одном — Европу ждут колоссальные потрясения. Ванга говорила о конфликте, который "опустошит население континента". Британский Daily Mail цитирует ее слова о том, что в Европе "вспыхнет война".
Жириновский был более конкретен в сроках. Он утверждал, что Евросоюз развалится, когда "Германия устанет всех кормить". По его прогнозам, это должно произойти "в ближайшие 10 лет" (говорил он это в 2020 году). НАТО ждет та же участь — полный распад к 2026 году.
Старица Сепфора рисовала еще более драматичную картину. "Россия придет в Европу", — говорила она. На вопрос о судьбе европейцев монахиня отвечала прямо: "Им останется мало места, большую часть займет Россия".
Американская катастрофа
Судьба Соединенных Штатов в пророчествах выглядит не менее драматично. Ванга предупреждала об экономическом кризисе и разрушительных землетрясениях вдоль западного побережья США, указывая на "время больших перемен".
Жириновский анализировал политическую ситуацию и приходил к выводу о неизбежном распаде Америки из-за внутренних противоречий. "Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС", — говорил он несколько лет назад. И это уже происходит.
Самое шокирующее заявление принадлежит схимонахине Сепфоре. Старица не стала вдаваться в подробности, а просто воскликнула: "И Америки никакой не будет! Не будет и все!"
Духовное измерение
Есть в пророчествах и другой, более глубокий пласт. Ванга говорила: "Духовное первенство российской державы будет признано повсеместно, в том числе и на американском континенте".
Схимонахиня Сепфора добавляла мистическое измерение. По ее словам, Россия станет единственной страной, которая "не преклонится перед антихристом". Даже если территория государства изменится, народ избежит "печати антихриста".
Новый мировой порядок
Что же придет на смену рушащейся системе? И здесь пророчества рисуют удивительно согласованную картину.
Ванга утверждала: "Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава Руси". В этом пророчестве "Владимир" воспринимается как символ, хотя некоторые исследователи связывают его с именем российского президента Владимира Путина, а также с историческим князем Владимиром, крестителем Руси.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПамятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
Ванга также говорила о "новом человеке", который "сметет все препятствия" и станет властелином мира, что трактуется как появление сильного лидера, способного объединить славянские земли и привести к миру и процветанию.
Жириновский в своей записке от 2025 года видел создание нового военного блока. В него, по словам политика, войдут Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия и другие страны. Этот альянс заменит распавшееся НАТО и изменит всю геополитическую карту мира. Учитывая активизацию контактов между этими странами в последние месяцы, прогноз выглядит все более реалистичным.
© Фото : предоставлено вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом ЧернышовымЗаписка Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года
© Фото : предоставлено вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым
Записка Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года
Предупреждение или приговор
Важно понимать — все трое провидцев не считали свои слова неизбежным приговором. Ванга всегда подчеркивала роль человеческого выбора. Жириновский строил прогнозы на анализе тенденций, которые могут измениться. Старица Сепфора прямо говорила: "Хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойти, если станем искренне молиться".
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Сбудутся ли эти пророчества? Время покажет. Но тот факт, что три столь разных человека независимо друг от друга нарисовали схожую картину будущего, заставляет задуматься. Возможно, мы стоим на пороге событий, которые изменят привычный мир.