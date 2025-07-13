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В Госдуме высказались о возобновлении поставок оружия Украине
В Госдуме высказались о возобновлении поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.07.2025
В Госдуме высказались о возобновлении поставок оружия Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал безответственным шагом возобновление западными странами поставок оружия... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:00:00+03:00
2025-07-13T10:00:00+03:00
2025-07-13T10:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал безответственным шагом возобновление западными странами поставок оружия Украине. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что есть политические сигналы "самого высокого уровня", в том числе от США и европейских стран, добавив, что по всем докладам поставки оружия возобновлены. "К сожалению, на Западе предприняли безответственный шаг, решив продолжать поставки летального оружия украинскому террористическому режиму. Это, как если бы пожарная команда, запоздало прибывшая для тушения горящего дома, абсолютно не обращая внимания на мольбы и крики людей в окнах, вдруг стала тушить пожар под давлением из рукавов, наполненных взрывоопасной смесью", - сказал Шеремет. По его словам, поставки оружия идут вразрез с миротворческими усилиями по прекращению украинского конфликта, спровоцированном Западом. "Запад продолжает безрассудную накачку режима Зеленского смертоносным оружием. Тем не менее, Россия по-прежнему остается в формате переговорного процесса, не теряя надежды и проявляя здравую заинтересованность в мирном урегулировании данного конфликта", - сказал Шеремет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250713/pretsedent-2028352777.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме высказались о возобновлении поставок оружия Украине
Депутат Шеремет назвал продолжение поставок оружия Киеву безответственным шагом