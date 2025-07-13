https://ria.ru/20250713/opasnost-2028833234.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:54:00+03:00
2025-07-13T06:54:00+03:00
2025-07-13T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/trevoga-2028830949.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти отменили опасность атаки БПЛА