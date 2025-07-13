https://ria.ru/20250713/opasnost-2028830678.html

В Липецкой области объявили об отмене воздушной опасности

В Липецкой области объявили об отмене воздушной опасности - РИА Новости, 13.07.2025

В Липецкой области объявили об отмене воздушной опасности

Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T04:49:00+03:00

2025-07-13T04:49:00+03:00

2025-07-13T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. "Отбой красного и желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/opasnost-2028829723.html

липецкая область

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)