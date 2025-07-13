https://ria.ru/20250713/opasnost-2028828965.html

В Мордовии объявили беспилотную опасность

В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 13.07.2025

В Мордовии объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность была объявлена в Республике Мордовия, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:40:00+03:00

2025-07-13T03:40:00+03:00

2025-07-13T03:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика мордовия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность была объявлена в Республике Мордовия, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/opasnost-2028828572.html

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республика мордовия