https://ria.ru/20250713/ochered-2028835855.html

У Крымского моста скопилось более тысячи машин

У Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 13.07.2025

У Крымского моста скопилось более тысячи машин

Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:44:00+03:00

2025-07-13T07:44:00+03:00

2025-07-13T07:44:00+03:00

керчь

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств.", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250712/most-2028731456.html

керчь

республика крым

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керчь, республика крым, крымский мост