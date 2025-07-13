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При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 13.07.2025 (обновлено: 15:39 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/obstrel-2028872237.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 13.07.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек
Пять человек ранены в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:31:00+03:00
2025-07-13T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пять человек ранены в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня с рабочей поездкой в Шебекино. Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ... Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, от предложенной госпитализации они отказались.Также он добавил, что от удара вражеского дрона поврежден автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек

При украинском обстреле с БПЛА в Белгородской области пострадали пять человек

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пять человек ранены в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня с рабочей поездкой в Шебекино. Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ... Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Гладков отметил, что женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, от предложенной госпитализации они отказались.
Также он добавил, что от удара вражеского дрона поврежден автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковШебекино
 
 
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