https://ria.ru/20250713/obstrel-2028872237.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 13.07.2025

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали пять человек

Пять человек ранены в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:31:00+03:00

2025-07-13T15:31:00+03:00

2025-07-13T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пять человек ранены в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня с рабочей поездкой в Шебекино. Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ... Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, от предложенной госпитализации они отказались.Также он добавил, что от удара вражеского дрона поврежден автомобиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино