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При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 13.07.2025 (обновлено: 14:16 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/obstrel-2028856492.html
При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина
При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 13.07.2025
При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина
При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:31:00+03:00
2025-07-13T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Противник нанес удары по селу Таволжанка и Лиман Второй. На данный момент известно, что в результате обстрела ранение получила жительница Таволжанки 1939 года рождения", — написал он.Российские военные доставили пострадавшую в больницу. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как отмечал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, в последнее время противник все чаще атакует мирное население при помощи БПЛА.На прошлой неделе Ганчев уточнил, что российская армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ. Военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина

При украинских ударах по Харьковской области пострадала пожилая женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Противник нанес удары по селу Таволжанка и Лиман Второй. На данный момент известно, что в результате обстрела ранение получила жительница Таволжанки 1939 года рождения", — написал он.
Российские военные доставили пострадавшую в больницу. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как отмечал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, в последнее время противник все чаще атакует мирное население при помощи БПЛА.
На прошлой неделе Ганчев уточнил, что российская армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ. Военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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