https://ria.ru/20250713/obstrel-2028856492.html

При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина

При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 13.07.2025

При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина

При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:31:00+03:00

2025-07-13T12:31:00+03:00

2025-07-13T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Противник нанес удары по селу Таволжанка и Лиман Второй. На данный момент известно, что в результате обстрела ранение получила жительница Таволжанки 1939 года рождения", — написал он.Российские военные доставили пострадавшую в больницу. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как отмечал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, в последнее время противник все чаще атакует мирное население при помощи БПЛА.На прошлой неделе Ганчев уточнил, что российская армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ. Военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины