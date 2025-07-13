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В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025
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00:29 13.07.2025 (обновлено: 05:36 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/oblast-2028823923.html
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света
Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:29:00+03:00
2025-07-13T05:36:00+03:00
происшествия
жкх
новгородская область
великий новгород
александра дронова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов. Ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад" сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия. "Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области... По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч человек", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора. Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.
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происшествия, жкх, новгородская область, великий новгород, александра дронова
Происшествия, ЖКХ, Новгородская область, Великий Новгород, Александра Дронова
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

Дронов: в Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад" сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.
"Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области... По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч человек", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.
Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 22:05
 
ПроисшествияЖКХНовгородская областьВеликий НовгородАлександра Дронова
 
 
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