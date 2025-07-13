https://ria.ru/20250713/oasis--2028870936.html
В Манчестере на концертах Oasis задержали 15 человек
В Манчестере на концертах Oasis задержали 15 человек - РИА Новости, 13.07.2025
В Манчестере на концертах Oasis задержали 15 человек
Пятнадцать человек были задержаны на концертах рок-группы Oasis в британском Манчестере, в основном за попытку попасть на выступление по поддельным билетам,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек были задержаны на концертах рок-группы Oasis в британском Манчестере, в основном за попытку попасть на выступление по поддельным билетам, сообщила полиция города. Манчестерская рок-группа Oasis провела 4 июля в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт. Концерты в Манчестере состоялись 11 и 12 июля. В конце августа 2024 года стало известно о возвращении группы, билеты на концерты были распроданы в первый день продаж, а сайты по продаже на некоторое время переставали работать из-за наплыва пользователей. "За первые выходные концертов Oasis в парке Хитон было задержано всего 15 человек. Во вторую ночь концертов в субботу (12 июля - ред.) было произведено девять задержаний в дополнение к шести, произведенным в пятницу (11 июля - ред.)", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что большинство задержанных пытались попасть на концерт по поддельным билетам, но в некоторых случаях люди были задержаны за нападения, в том числе на правоохранителей. Полицейские добавили, что "с нетерпением" ждут новых концертов группы. Рок-группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами и стала одним из основоположников жанра брит-поп. Музыканты, по собственным словам, вдохновлялись ранней британской панк- и рок-музыкой. На протяжении карьеры группа выпустила семь студийных альбомов, которые суммарно разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В 2009 году Ноэль принял решение покинуть группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.
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oasis, манчестер, в мире, кардифф
Шоубиз, Oasis, Манчестер, В мире, Кардифф
В Манчестере на концертах Oasis задержали 15 человек
Пятнадцать человек были задержаны на концертах группы Oasis в Манчестере
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Пятнадцать человек были задержаны на концертах рок-группы Oasis в британском Манчестере, в основном за попытку попасть на выступление по поддельным билетам, сообщила полиция
города.
Манчестерская рок-группа Oasis
провела 4 июля в Кардиффе
свой первый после воссоединения концерт. Концерты в Манчестере
состоялись 11 и 12 июля. В конце августа 2024 года стало известно о возвращении группы, билеты на концерты были распроданы в первый день продаж, а сайты по продаже на некоторое время переставали работать из-за наплыва пользователей.
"За первые выходные концертов Oasis в парке Хитон было задержано всего 15 человек. Во вторую ночь концертов в субботу (12 июля - ред.) было произведено девять задержаний в дополнение к шести, произведенным в пятницу (11 июля - ред.)", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что большинство задержанных пытались попасть на концерт по поддельным билетам, но в некоторых случаях люди были задержаны за нападения, в том числе на правоохранителей.
Полицейские добавили, что "с нетерпением" ждут новых концертов группы.
Рок-группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами и стала одним из основоположников жанра брит-поп. Музыканты, по собственным словам, вдохновлялись ранней британской панк- и рок-музыкой. На протяжении карьеры группа выпустила семь студийных альбомов, которые суммарно разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В 2009 году Ноэль принял решение покинуть группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.