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В Новгородской области устраняют последствия грозы
В Новгородской области устраняют последствия грозы - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области устраняют последствия грозы
Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:59:00+03:00
2025-07-13T08:59:00+03:00
2025-07-13T08:59:00+03:00
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. "В ночь на 13 июля, вследствие неблагоприятных погодных явлений (ливни, грозы, шквалистый ветер), отключились 67 высоковольтных линий, 885 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики перешли в особый режим работы. Аварию устраняют 32 бригады.
https://ria.ru/20250709/novgorod-2028240645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область
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