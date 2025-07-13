https://ria.ru/20250713/nepogoda-2028840676.html

В Новгородской области устраняют последствия грозы

В Новгородской области устраняют последствия грозы - РИА Новости, 13.07.2025

В Новгородской области устраняют последствия грозы

Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:59:00+03:00

2025-07-13T08:59:00+03:00

2025-07-13T08:59:00+03:00

происшествия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. "В ночь на 13 июля, вследствие неблагоприятных погодных явлений (ливни, грозы, шквалистый ветер), отключились 67 высоковольтных линий, 885 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики перешли в особый режим работы. Аварию устраняют 32 бригады.

https://ria.ru/20250709/novgorod-2028240645.html

новгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область