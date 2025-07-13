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В Новгородской области устраняют последствия грозы - РИА Новости, 13.07.2025
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08:59 13.07.2025
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В Новгородской области устраняют последствия грозы
В Новгородской области устраняют последствия грозы - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области устраняют последствия грозы
Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:59:00+03:00
2025-07-13T08:59:00+03:00
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. "В ночь на 13 июля, вследствие неблагоприятных погодных явлений (ливни, грозы, шквалистый ветер), отключились 67 высоковольтных линий, 885 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики перешли в особый режим работы. Аварию устраняют 32 бригады.
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происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области устраняют последствия грозы

В Новгородской области более 22 тысяч человек остаются без света из-за грозы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы с сильным ветром устраняют в Новгородской области, где без электричества остаются более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
"В ночь на 13 июля, вследствие неблагоприятных погодных явлений (ливни, грозы, шквалистый ветер), отключились 67 высоковольтных линий, 885 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 тысяч жителей", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики перешли в особый режим работы. Аварию устраняют 32 бригады.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ПроисшествияНовгородская область
 
 
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