https://ria.ru/20250713/nalog-2028830534.html
Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ
Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ - РИА Новости, 13.07.2025
Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ
Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:37:00+03:00
2025-07-13T04:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова. "Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня", — напомнила эксперт. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других. Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13 процентов, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей — размер превышения облагается по ставке 15 процентов. Декларацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.
https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html
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экономика, россия, любовь хрустова, моифинансы.рф
Экономика, Россия, Любовь Хрустова, Моифинансы.рф
Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ
Доцент Хрустова: остается меньше трех дней на уплату налога по 3-НДФЛ в России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.
"Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня", — напомнила эксперт.
В большинстве случаев подоходный налог в России
удерживают налоговые агенты и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель.
Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13 процентов, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей — размер превышения облагается по ставке 15 процентов.
Декларацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.