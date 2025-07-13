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В Ульяновской области частично обрушился мост из-за ливня - РИА Новости, 13.07.2025
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17:48 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/most-2028885866.html
В Ульяновской области частично обрушился мост из-за ливня
В Ульяновской области частично обрушился мост из-за ливня - РИА Новости, 13.07.2025
В Ульяновской области частично обрушился мост из-за ливня
Мост частично обрушился в селе Куроедово в Ульяновской области из-за сильного ливня, также есть подтопления в других населенных пунктах Николаевского района,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:48:00+03:00
2025-07-13T17:48:00+03:00
происшествия
ульяновская область
алексей русских
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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Мост частично обрушился в селе Куроедово в Ульяновской области из-за сильного ливня, также есть подтопления в других населенных пунктах Николаевского района, где региональные власти устраняют последствия, сообщил глава области Алексей Русских. Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что в селе Куроедово частично обрушился мост из-за повреждения несущих конструкций. На кадрах видны мощные потоки воды. Также очевидцы сообщили о затруднениях на альтернативных дорогах в село, которые также подтопило из-за сильного дождя. Кроме того, местные Telegram-каналы опубликовали видео с последствиями ливня в селе Прасковьино Николаевского района. Там на одной из улиц образовался мощный поток из дождевой воды. "Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района. Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района", - написал Русских в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что поручил министерству транспорта предпринять меры по обеспечению проезда в населенные пункты, а также составить план восстановительных работ.
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происшествия, ульяновская область, алексей русских, евгения лазарева
Происшествия, Ульяновская область, Алексей Русских, Евгения Лазарева
В Ульяновской области частично обрушился мост из-за ливня

В ульяновском селе Куроедово частично обрушился мост из-за сильного ливня

На месте обрушения моста в селе Куроедово Ульяновской области. Кадр видео из соцсетей
На месте обрушения моста в селе Куроедово Ульяновской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
На месте обрушения моста в селе Куроедово Ульяновской области. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Мост частично обрушился в селе Куроедово в Ульяновской области из-за сильного ливня, также есть подтопления в других населенных пунктах Николаевского района, где региональные власти устраняют последствия, сообщил глава области Алексей Русских.
Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что в селе Куроедово частично обрушился мост из-за повреждения несущих конструкций. На кадрах видны мощные потоки воды. Также очевидцы сообщили о затруднениях на альтернативных дорогах в село, которые также подтопило из-за сильного дождя. Кроме того, местные Telegram-каналы опубликовали видео с последствиями ливня в селе Прасковьино Николаевского района. Там на одной из улиц образовался мощный поток из дождевой воды.
"Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района. Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что поручил министерству транспорта предпринять меры по обеспечению проезда в населенные пункты, а также составить план восстановительных работ.
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ПроисшествияУльяновская областьАлексей РусскихЕвгения Лазарева
 
 
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