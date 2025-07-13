https://ria.ru/20250713/most-2028869560.html

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12 - РИА Новости, 13.07.2025

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

При обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:52:00+03:00

2025-07-13T14:52:00+03:00

2025-07-13T14:52:00+03:00

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. При обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. "С 20.00 12 июля по 8.00 13 июля в БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" обратились ещё 3 человека с ушибами, гематомами и множественными ссадинами. Общее количество пострадавших — 12 человек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, "два человека находятся в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому". "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - отметил глава округа. Ранее сообщалось, что в субботу обрушился подвесной пешеходный мост через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, затем о 9-ти. Мишенев сообщал, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста.

https://ria.ru/20250710/muzhchina-2028425717.html

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вологодская область, происшествия