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Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12 - РИА Новости, 13.07.2025
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14:52 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/most-2028869560.html
Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12
Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12 - РИА Новости, 13.07.2025
Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12
При обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:52:00+03:00
2025-07-13T14:52:00+03:00
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. При обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. "С 20.00 12 июля по 8.00 13 июля в БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" обратились ещё 3 человека с ушибами, гематомами и множественными ссадинами. Общее количество пострадавших — 12 человек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, "два человека находятся в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому". "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - отметил глава округа. Ранее сообщалось, что в субботу обрушился подвесной пешеходный мост через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, затем о 9-ти. Мишенев сообщал, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста.
https://ria.ru/20250710/muzhchina-2028425717.html
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вологодская область, происшествия
Вологодская область, Происшествия
Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Число пострадавших при обрушении подвесного моста под Вологдой выросло до 12

© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской областиВ Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской области
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. При обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
"С 20.00 12 июля по 8.00 13 июля в БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" обратились ещё 3 человека с ушибами, гематомами и множественными ссадинами. Общее количество пострадавших — 12 человек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, "два человека находятся в стационаре, состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому".
"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - отметил глава округа.
Ранее сообщалось, что в субботу обрушился подвесной пешеходный мост через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, затем о 9-ти. Мишенев сообщал, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста.
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