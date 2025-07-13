https://ria.ru/20250713/most-2028844717.html
У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин
У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин - РИА Новости, 13.07.2025
У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в воскресенье на 9 утра возросло до почти 1,4 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:44:00+03:00
2025-07-13T09:44:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в воскресенье на 9 утра возросло до почти 1,4 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. На 7 утра в воскресенье проезда ожидали 1,1 тысячи машин. "В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении на 9.00 мск Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин
Число автомобилей в очереди у Крымского моста превысило 1,3 тысячи