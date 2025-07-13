https://ria.ru/20250713/moral-2028864904.html

Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике

Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике

Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:06:00+03:00

2025-07-13T14:06:00+03:00

2025-07-13T14:06:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461428_0:172:2940:1826_1920x0_80_0_0_f238b46edf7c3a28f3671c068b3212c7.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прежде всего, конечно, в большой политике, как вы сказали, работают геополитические интересы, но для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, все-таки вопрос морали и нравственности имеет значение", — сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент отметил, что право и мораль тесно взаимосвязаны. "У юристов в теории права есть свои постулаты, одним из которых является утверждение о том, что право всегда морально, а мораль тоже может быть обычным правом, то есть обычаем, который исполняется всеми. Поэтому это все взаимосвязанные категории", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, политика