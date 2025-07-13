https://ria.ru/20250713/moral-2028864904.html
Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике
Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике
Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:06:00+03:00
2025-07-13T14:06:00+03:00
2025-07-13T14:06:00+03:00
россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прежде всего, конечно, в большой политике, как вы сказали, работают геополитические интересы, но для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, все-таки вопрос морали и нравственности имеет значение", — сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент отметил, что право и мораль тесно взаимосвязаны. "У юристов в теории права есть свои постулаты, одним из которых является утверждение о том, что право всегда морально, а мораль тоже может быть обычным правом, то есть обычаем, который исполняется всеми. Поэтому это все взаимосвязанные категории", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин рассказал о значении для россиян вопроса морали в большой политике
Путин: мораль и нравственность в большой политике имеет значение для россиян