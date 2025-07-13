https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html

В Госдуме обвинили Санду в предательстве интересов Молдавии

В Госдуме обвинили Санду в предательстве интересов Молдавии - РИА Новости, 13.07.2025

В Госдуме обвинили Санду в предательстве интересов Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду лишила страну нейтралитета, что является предательством интересов Молдавии, за которое молдавский народ может заплатить страшную... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:48:00+03:00

2025-07-13T23:48:00+03:00

2025-07-13T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду лишила страну нейтралитета, что является предательством интересов Молдавии, за которое молдавский народ может заплатить страшную цену, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее выступил с утверждением, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. "Конституция Молдовы не просто попрана - она фактически уничтожена. Санду не просто нарушила Конституцию - она вывела Молдову из нейтралитета. Это предательство интересов страны, которое может обернуться страшной ценой народу Молдовы", - сказала Аршинова. Парламентарий отметила, что Молдавия официально втянута в инфраструктуру НАТО и отрабатывает задачи, которые ставят ей кураторы из Брюсселя. "Вероятно, что на Херсонском полигоне ВСУ отрабатывали боевое слаживание подразделений, которых готовят для возможных действий в Приднестровье. Украинские инструкторы передавали боевой опыт, ведь ландшафт Херсонской области и река Ингулец, протекающая недалеко от полигона Давыдов Брод, очень похожи на Приднестровскую республику на реке Днестр", - подчеркнула она. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250713/moldavija-2028891151.html

https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html

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молдавия, россия, майя санду, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире