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Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 13.07.2025 (обновлено: 20:19 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028894776.html
Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ
Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025
Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ
Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:22:00+03:00
2025-07-13T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
молдавия
украина
херсонская область
майя санду
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, утверждает Telegram-канал "Молдовsky".&quot;По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены&quot;, — говорится в публикации.Минобороны России 22 июня сообщало, что расчет "Искандер-М" ударил по украинскому полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Тогда ВСУ потеряли более 70 человек. Портал "Молдовsky" сопроводил публикацию видео с этой атакой, которое ранее распространило Минобороны.Утверждается, что родственникам погибших уже выплатили огромные деньги. С ними оформили соглашения о неразглашении сведений "под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания".&quot;Наш информатор отметил, что военные Молдовы были направлены в соседнюю страну по личной договоренности Майи Санду и Владимира Зеленского, это уже не первая отправка наших военных для &quot;обмена опытом&quot;. В этот раз все закончилось катастрофой&quot;, — добавил канал.Согласно публикации, договоренность с Киевом изначально включала размещение молдавских военных исключительно в западной части Украины, но это фактически не соблюдалось.Молдавия по Конституции имеет статус нейтральной страны, но с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в республике стали часто проходить военные учения с участием кураторов из США, Британии, Германии и Румынии. При этом нынешняя молдавская власть последовательно проводит антироссийскую политику.
https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html
https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html
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молдавия
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херсонская область
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Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
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молдавия, украина, херсонская область , майя санду, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Украина, Херсонская область , Майя Санду, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ

В Херсонской области погибли молдавские военные, направленные Санду на Украину

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КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, утверждает Telegram-канал "Молдовsky".
«

"По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены", — говорится в публикации.

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Минобороны России 22 июня сообщало, что расчет "Искандер-М" ударил по украинскому полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Тогда ВСУ потеряли более 70 человек. Портал "Молдовsky" сопроводил публикацию видео с этой атакой, которое ранее распространило Минобороны.
Утверждается, что родственникам погибших уже выплатили огромные деньги. С ними оформили соглашения о неразглашении сведений "под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания".
«

"Наш информатор отметил, что военные Молдовы были направлены в соседнюю страну по личной договоренности Майи Санду и Владимира Зеленского, это уже не первая отправка наших военных для "обмена опытом". В этот раз все закончилось катастрофой", — добавил канал.

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Согласно публикации, договоренность с Киевом изначально включала размещение молдавских военных исключительно в западной части Украины, но это фактически не соблюдалось.
Молдавия по Конституции имеет статус нейтральной страны, но с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в республике стали часто проходить военные учения с участием кураторов из США, Британии, Германии и Румынии. При этом нынешняя молдавская власть последовательно проводит антироссийскую политику.
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Специальная военная операция на УкраинеМолдавияУкраинаХерсонская областьМайя СандуРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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