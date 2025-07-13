https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028894776.html

Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ

Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ - РИА Новости, 13.07.2025

Молдавские военные, отправленные Санду на Украину, погибли при ударе по ВСУ

Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:22:00+03:00

2025-07-13T19:22:00+03:00

2025-07-13T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

молдавия

украина

херсонская область

майя санду

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, утверждает Telegram-канал "Молдовsky"."По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены", — говорится в публикации.Минобороны России 22 июня сообщало, что расчет "Искандер-М" ударил по украинскому полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Тогда ВСУ потеряли более 70 человек. Портал "Молдовsky" сопроводил публикацию видео с этой атакой, которое ранее распространило Минобороны.Утверждается, что родственникам погибших уже выплатили огромные деньги. С ними оформили соглашения о неразглашении сведений "под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания"."Наш информатор отметил, что военные Молдовы были направлены в соседнюю страну по личной договоренности Майи Санду и Владимира Зеленского, это уже не первая отправка наших военных для "обмена опытом". В этот раз все закончилось катастрофой", — добавил канал.Согласно публикации, договоренность с Киевом изначально включала размещение молдавских военных исключительно в западной части Украины, но это фактически не соблюдалось.Молдавия по Конституции имеет статус нейтральной страны, но с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в республике стали часто проходить военные учения с участием кураторов из США, Британии, Германии и Румынии. При этом нынешняя молдавская власть последовательно проводит антироссийскую политику.

https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html

https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html

https://ria.ru/20250520/moldavija-2018056104.html

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херсонская область

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Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области 2025-07-13T19:22 true PT0M36S

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