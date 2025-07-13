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ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:07:00+03:00

2025-07-13T12:07:00+03:00

2025-07-13T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 135-ти военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Закотное, Дроновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия