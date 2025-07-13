https://ria.ru/20250713/mo-2028853238.html
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:07:00+03:00
2025-07-13T12:07:00+03:00
2025-07-13T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 135-ти военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Закотное, Дроновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки