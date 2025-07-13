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ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 205 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:03:00+03:00
2025-07-13T12:03:00+03:00
2025-07-13T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 205 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки