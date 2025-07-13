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ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки более 205 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:03:00+03:00

2025-07-13T12:03:00+03:00

2025-07-13T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 205 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)