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МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США - РИА Новости, 13.07.2025
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13:42 13.07.2025 (обновлено: 13:43 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/mid-2028863123.html
МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США
МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США - РИА Новости, 13.07.2025
МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США
МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T13:42:00+03:00
2025-07-13T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить ядерную сделку с США и согласиться на нулевое обогащение урана. "Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios)", - говорится в опровержении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. В министерстве отметили, что издание базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров. "Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - добавили в ведомстве. Там напомнили, что позиция России по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана, хорошо известна. "Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - напомнили в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет и не тиражировать фальшивки.
https://ria.ru/20250712/iran-2028813128.html
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россия, иран, сша, владимир путин, министерство обороны сша, в мире
Россия, Иран, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире
МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США

МИД опроверг публикацию Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить ядерную сделку с США и согласиться на нулевое обогащение урана.
"Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios)", - говорится в опровержении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
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В министерстве отметили, что издание базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров.
"Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что позиция России по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана, хорошо известна.
"Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - напомнили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет и не тиражировать фальшивки.
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