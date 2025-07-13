https://ria.ru/20250713/merts-2028912356.html

Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми

Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми - РИА Новости, 13.07.2025

Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми

Действия Израиля в секторе Газа и якобы планируемое израильскими властями переселение всех жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:32:00+03:00

2025-07-13T23:32:00+03:00

2025-07-13T23:32:00+03:00

в мире

израиль

германия

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

фридрих мерц

исраэль кац

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа и якобы планируемое израильскими властями переселение всех жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD. Ранее газета Haaretz со ссылкой на заявление министра обороны Исраэля Каца написала, что израильские власти якобы планируют переселить беженцев, а затем и оставшихся обитателей из сектора Газа в лагерь, который строится в Рафахе. "Я надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем прийти к решению о двух государствах. У палестинцев есть право на то, чтобы у них было место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях СМИ про возможное переселение палестинцев. По словам Мерца, он уже дважды встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и "многократно" ему звонил. "Мне уже много недель не нравится то, что израильское правительство делает в секторе Газа. Я дал это понять и неоднократно обсуждал это с израильским премьер-министром", - добавил он. В среду палестинское движение ХАМАС объявило, что в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил, что есть хорошие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня и вернуть из плена всех израильских заложников. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250713/fars-2028853540.html

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549488.html

https://ria.ru/20250708/izrail-2027978962.html

израиль

германия

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, германия, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, фридрих мерц, исраэль кац, хамас