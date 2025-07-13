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Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми - РИА Новости, 13.07.2025
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23:32 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/merts-2028912356.html
Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми
Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми - РИА Новости, 13.07.2025
Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми
Действия Израиля в секторе Газа и якобы планируемое израильскими властями переселение всех жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:32:00+03:00
2025-07-13T23:32:00+03:00
в мире
израиль
германия
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
исраэль кац
хамас
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа и якобы планируемое израильскими властями переселение всех жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD. Ранее газета Haaretz со ссылкой на заявление министра обороны Исраэля Каца написала, что израильские власти якобы планируют переселить беженцев, а затем и оставшихся обитателей из сектора Газа в лагерь, который строится в Рафахе. "Я надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем прийти к решению о двух государствах. У палестинцев есть право на то, чтобы у них было место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях СМИ про возможное переселение палестинцев. По словам Мерца, он уже дважды встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и "многократно" ему звонил. "Мне уже много недель не нравится то, что израильское правительство делает в секторе Газа. Я дал это понять и неоднократно обсуждал это с израильским премьер-министром", - добавил он. В среду палестинское движение ХАМАС объявило, что в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил, что есть хорошие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня и вернуть из плена всех израильских заложников. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250713/fars-2028853540.html
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в мире, израиль, германия, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, фридрих мерц, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, Германия, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, Исраэль Кац, ХАМАС
Мерц назвал действия Израиля в Газе неприемлемыми

Канцлер Германии Мерц: действия Израиля в секторе Газа неприемлемы

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа и якобы планируемое израильскими властями переселение всех жителей палестинского анклава в лагерь для беженцев неприемлемы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
Ранее газета Haaretz со ссылкой на заявление министра обороны Исраэля Каца написала, что израильские власти якобы планируют переселить беженцев, а затем и оставшихся обитателей из сектора Газа в лагерь, который строится в Рафахе.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
СМИ узнали о ранении президента Ирана при ударе Израиля по Тегерану
Вчера, 12:09
"Я надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем прийти к решению о двух государствах. У палестинцев есть право на то, чтобы у них было место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях СМИ про возможное переселение палестинцев.
По словам Мерца, он уже дважды встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и "многократно" ему звонил.
"Мне уже много недель не нравится то, что израильское правительство делает в секторе Газа. Я дал это понять и неоднократно обсуждал это с израильским премьер-министром", - добавил он.
В среду палестинское движение ХАМАС объявило, что в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил, что есть хорошие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня и вернуть из плена всех израильских заложников.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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6 июля, 22:31
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Reuters: в Израиле впервые подтвердили поражение Ираном военных объектов
8 июля, 17:12
 
В миреИзраильГерманияРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуФридрих МерцИсраэль КацХАМАС
 
 
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