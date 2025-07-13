Рейтинг@Mail.ru
"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 13.07.2025 (обновлено: 09:19 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/merts-2028832187.html
"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России
"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России - РИА Новости, 13.07.2025
"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России
Агрессивная риторика немецкой стороны и выбор в пользу поставок оружия киевскому режиму говорят о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:19:00+03:00
2025-07-13T09:19:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
александр меркурис
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Агрессивная риторика немецкой стороны и выбор в пользу поставок оружия киевскому режиму говорят о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет ва-банк, сделав ставку на силовое решение вопроса, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Больше никакой дипломатии с Россией. Он (Мерц. — Прим. ред.) идет ва-банк, чтобы продолжить конфликт с Россией или, по крайней мере, использовать Украину до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться", — сказал он.По словам аналитика, намеренный отказ от дипломатии и якобы исчерпанные возможности провоцируют киевский режим усилить провокации, пользуясь поддержкой из Берлина."Они (немцы. — Прим. ред.) продолжат поддерживать Украину и подталкивать ее к продолжению противостояния с Россией, (пока могут. — Прим. ред.)", — заметил Меркурис.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.
https://ria.ru/20250711/merts-2028543178.html
https://ria.ru/20250710/merts-2028371811.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, александр меркурис, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Александр Меркурис, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России

Меркурис: Мерц идет ва-банк, чтобы поддержать киевский режим оружием

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Агрессивная риторика немецкой стороны и выбор в пользу поставок оружия киевскому режиму говорят о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет ва-банк, сделав ставку на силовое решение вопроса, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Больше никакой дипломатии с Россией. Он (Мерц. — Прим. ред.) идет ва-банк, чтобы продолжить конфликт с Россией или, по крайней мере, использовать Украину до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
11 июля, 13:00
По словам аналитика, намеренный отказ от дипломатии и якобы исчерпанные возможности провоцируют киевский режим усилить провокации, пользуясь поддержкой из Берлина.
"Они (немцы. — Прим. ред.) продолжат поддерживать Украину и подталкивать ее к продолжению противостояния с Россией, (пока могут. — Прим. ред.)", — заметил Меркурис.
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.
В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.
Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает на конференции по восстановлению Украины в Риме. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России
10 июля, 14:59
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцАлександр МеркурисДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала