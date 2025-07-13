https://ria.ru/20250713/merts-2028832187.html

"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России

"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России - РИА Новости, 13.07.2025

"Идет ва-банк": на Западе рассказали о жутких планах Мерца против России

Агрессивная риторика немецкой стороны и выбор в пользу поставок оружия киевскому режиму говорят о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T06:19:00+03:00

2025-07-13T06:19:00+03:00

2025-07-13T09:19:00+03:00

в мире

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дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Агрессивная риторика немецкой стороны и выбор в пользу поставок оружия киевскому режиму говорят о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет ва-банк, сделав ставку на силовое решение вопроса, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Больше никакой дипломатии с Россией. Он (Мерц. — Прим. ред.) идет ва-банк, чтобы продолжить конфликт с Россией или, по крайней мере, использовать Украину до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться", — сказал он.По словам аналитика, намеренный отказ от дипломатии и якобы исчерпанные возможности провоцируют киевский режим усилить провокации, пользуясь поддержкой из Берлина."Они (немцы. — Прим. ред.) продолжат поддерживать Украину и подталкивать ее к продолжению противостояния с Россией, (пока могут. — Прим. ред.)", — заметил Меркурис.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.В мае Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Позже он говорил, что поставки Киеву ракет Taurus возможны, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.

https://ria.ru/20250711/merts-2028543178.html

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в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, александр меркурис, дональд трамп, вооруженные силы украины