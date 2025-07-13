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Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина - РИА Новости, 13.07.2025
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14:25 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/mask-2028867635.html
Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина
Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина - РИА Новости, 13.07.2025
Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Джеффри... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:25:00+03:00
2025-07-13T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Джеффри Эпстином, после того, как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпстина. Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпстином документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам. "Серьезно. Он (Трамп - ред.) повторил "Эпстин" раз шесть, одновременно призвав всех прекратить говорить об Эпстине. Просто опубликуйте эти документы, как и обещали", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию пользователя со скриншотом заявления Трампа в Truth Social. Во вторник Маск усомнился, что Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На прошлой неделе предприниматель согласился с призывом к публикации неотредактированных материалов по делу Эпстина. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, илон маск, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР
Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина

Маск призвал Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Эпстином

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Джеффри Эпстином, после того, как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпстина.
Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпстином документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Маск усомнился, что Трампу можно доверять
8 июля, 22:58
"Серьезно. Он (Трамп - ред.) повторил "Эпстин" раз шесть, одновременно призвав всех прекратить говорить об Эпстине. Просто опубликуйте эти документы, как и обещали", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию пользователя со скриншотом заявления Трампа в Truth Social.
Во вторник Маск усомнился, что Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На прошлой неделе предприниматель согласился с призывом к публикации неотредактированных материалов по делу Эпстина.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
9 июля, 08:00
В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
7 июня, 13:28
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампИлон МаскФБР
 
 
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