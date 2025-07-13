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Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина

Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина - РИА Новости, 13.07.2025

Маск вновь призвал Трампа опубликовать документы по делу Эпстина

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Джеффри... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:25:00+03:00

2025-07-13T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать документы, связанные с финансистом Джеффри Эпстином, после того, как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпстина. Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпстином документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам. "Серьезно. Он (Трамп - ред.) повторил "Эпстин" раз шесть, одновременно призвав всех прекратить говорить об Эпстине. Просто опубликуйте эти документы, как и обещали", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию пользователя со скриншотом заявления Трампа в Truth Social. Во вторник Маск усомнился, что Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На прошлой неделе предприниматель согласился с призывом к публикации неотредактированных материалов по делу Эпстина. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпстин не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, илон маск, фбр